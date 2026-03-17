Irréel ! Le titre retiré au Sénégal et donné au Maroc sur tapis vert

Le jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a retiré le titre gagné par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) le 18 janvier dernier dans une finale chaotique et déclaré le Maroc vainqueur, a annoncé mardi soir l'instance.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le jury d'appel, après une réclamation de la fédération marocaine, a décidé «de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale», «le résultat étant homologué sur le score de 3-0» en faveur du Maroc précise le communiqué. Le 18 janvier, lors de la finale de la CAN à Rabat, le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique.

A la suite d'un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse avant de revenir, alors que des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse.

Après le penalty manqué de l'ailier marocain Brahim Diaz, les deux équipes avaient ensuite disputé des prolongations, où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

Le jury d'appel de la CAF justifie sa décision par l'application des article 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), selon lesquels si une équipe «refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match», «elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours».

Dans un communiqué, la fédération marocaine de football a indiqué que «sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition».

«La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines», précise le communiqué. Les décisions du jury d'appel de la CAF peuvent être contestées devant le Tribunal arbitral du sport, dans un délai de dix jours.

Fin janvier, la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux fédérations des deux pays pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Le procès en appel de 18 supporters sénégalais, emprisonnés depuis la finale et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour «hooliganisme», qui devait se dérouler lundi, a été reporté au 30 mars.