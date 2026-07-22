L'armée israélienne a affirmé mercredi que 12 figures du football palestinien qu'elle a tuées pendant la guerre à Gaza, faisaient partie de groupes armés, des allégations rejetées par un responsable de l'Association palestinienne de football.

Des accusations impossibles à vérifier Football à Gaza : Israël et les autorités palestiniennes s'opposent sur les victimes

Elle explique dans un communiqué avoir décidé de rendre publics les noms de ces personnes pour réfuter ce qu'elle a qualifié de «fausses accusations» selon lesquelles Israël aurait délibérément ciblé des personnalités du monde du football de la bande de Gaza.

«L'armée israélienne révèle désormais l'identité de joueurs de football, d'arbitres et d'entraîneurs palestiniens qui étaient présentés comme des sportifs et des civils innocents, mais qui, en réalité, oeuvraient comme terroristes dans les branches militaires du Hamas et du Jihad islamique», affirme l'armée.

Selon elle, plusieurs des personnes citées occupaient des postes de commandement au sein des groupes armés, tandis que d'autres étaient des combattants.

Un arbitre de la FIFA cité par Israël

Parmi les personnes nommées, figure Mohammed Sami Mohammed Khattab, un arbitre assistant de la Fifa que l'armée présente comme un membre du Jihad islamique.

Elle accuse par ailleurs au moins deux de ces 12 hommes d'avoir participé aux attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui ont déclenché une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza.

L'Association palestinienne rejette les accusations

«Israël tente de dissimuler ses crimes consistant à tuer des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des responsables de clubs de football avec de fausses accusations», a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.

«La plupart des personnes dont les noms sont mentionnés dans le communiqué ont été tuées lors de bombardements et de raids israéliens contre leurs domiciles ou leurs tentes, certaines avec leurs familles», a-t-il ajouté.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante les accusations de l'armée, et le Hamas comme le Jihad islamique n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Tout au long de la guerre, les autorités palestiniennes du football ont accusé Israël d'avoir tué des joueurs et endommagé les infrastructures sportives de Gaza.

Israël affirme de son côté cibler exclusivement des combattants et des infrastructures militaires, tout en accusant le Hamas et d'autres groupes armés d'opérer au sein de zones civiles.