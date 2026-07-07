Depuis Vancouver, j’ai décidé de changer de pays, afin d’aller sentir l’ambiance de la Coupe du monde aux États-Unis. Pari pas ultra simple, mais réussi, avec un petit peu de patience et quelques dollars envolés. Reportage.

Ce lundi 6 juillet en Amérique du Nord, la Coupe du monde était concentrée sur les États-Unis. Les deux huitièmes de finale au programme y avaient lieu et l’équipe de Mauricio Pochettino y affrontait la Belgique. Cette rencontre de la plus haute importance avait lieu à Seattle, à environ deux heures et demie de route de Vancouver. Alors que j’étais dans la principale ville de Colombie-Britannique à la veille du choc entre la Suisse et la Colombie, l’occasion était trop belle de ne pas décider de passer la frontière pour aller voir si l’herbe des terrains de «soccer» était plus verte au pays de l’Oncle Sam.

Ni une, ni deux, j’ai donc décidé de sauter dans ma voiture de location et de prendre la direction de la plus grosse ville de l’état occidental de Washington, à ne pas confondre avec la capitale américaine, située sur l’autre côte. Après une petite heure de route et un passage par White Rock, cité balnéaire frontalière qui abrite le plus grand «Pier» (jetée) du Canada, il était temps de passer aux choses sérieuses.

Sur l’autoroute 99 (devenue 5 aux États-Unis), la voie la rapide pour rejoindre le Sud, la grande «Arche de la Paix» marque l’amitié entre les deux pays voisins, bien que celle-ci a été mise à mal par les propos souvent déplacés du président américain Donald Trump. Derrière le monument, il faut s’enfiler dans plusieurs files, comme dans un péage. Logique et classique. Après une quinzaine de minutes d’attente, c’est mon tour.

La garde-frontière me pose les questions d’usage (ce que je transporte, ce que je viens faire dans son pays, pourquoi, etc.), me fait ouvrir les fenêtres et vérifie que je ne cache rien. Alors que je vois les voitures défiler autour de moi, je reçois un petit papier orange et je dois me rendre dans une zone spéciale. Je ne vais pas pouvoir entrer sur le territoire américain si facilement et gratuitement…

Bien que mon ESTA, le «visa électronique d'autorisation de voyage» soit encore valable depuis mon dernier voyage (en 2025) dans le pays aux 50 états, je dois montrer patte blanche. Je dois me garer dans un immense parking, laisser ma fenêtre ouverte et ma clé sur le capot, avant de me rendre dans un gigantesque bâtiment des douanes (oui, comme toujours, tout est XL). Après quelques discussions, je comprends vite qu’il va me falloir un formulaire I-94, condition obligatoire à mon entrée dans le pays.

Concrètement, je dois préciser en détail ce que je compte faire aux US, où je compte aller, me faire tirer le portrait, vérifier mes empreintes et surtout payer. Avec les divers frais (que je n’ai pas trop compris), j’ai finalement dépensé 30 dollars en plus de 40 qui l’avaient déjà été pour l’ESTA. En fait, cette taxe est apparemment comprise dans le prix des billets d’avion et vu que j’étais en voiture, elle n’avait pas pu être récoltée. Surtout, elle est passée de 6 à 30 dollars l’automne dernier. Voilà. Bon, la bonne nouvelle c’est que la représentante des services de l’état a fait son possible pour m’aider et qu’elle a même esquissé un sourire en évoquant la «FIFA World Cup».

Au bout d’une petite heure et avec un porte-monnaie plus léger, j’ai pu continuer mon chemin vers Seattle, avec le Pacifique d’un côté et les montagnes de l’autre. Tout le monde n'a pas peut-être pas eu cette chance de rejoindre la ville des géants américains Microsoft, Amazon, Boeing et Starbucks. Des Belges bigarrés n'avaient pas l'air de s'en sortir sur la rangée d'à côté, où les discussions avec les douaniers s'annonçaient bien plus houleuses à quelques heures seulement du match décisif pour les Diables Rouges.