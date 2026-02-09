Tout heureux d'avoir marqué un but, le défenseur a vite déchanté: après avoir sauté au-dessus d'un panneau publicitaire lors de la célébration, le défenseur brésilien du Coritiba Jacy Maranhao est tombé dans un escalier menant au tunnel des vestiaires.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, son but a finalement été annulé par la VAR. Cela n'a pas empêché la victoire à domicile 2-1 samedi de son équipe, Coritiba, sur Chapecoense, pour le compte de la 22e journée du championnat brésilien.

Lundi, le joueur, Jacy Maranhao, capitaine de Coritiba, a tenu à rassurer les supporters: plus de peur que de mal. «Je vais bien, c'était juste une frayeur. Sur le coup, j'ai ressenti des douleurs au pied, mais ça va beaucoup mieux, je me remets bien», a déclaré le défenseur de 29 ans dans une vidéo publiée sur X par le club.

À la 42e minute du match, il avait fait trembler les filets d'un coup de tête, pensant marquer le deuxième but de son équipe. Lors de la célébration, il a mis le ballon sous son maillot et a couru vers les tribunes situées derrière les buts, mais il est tombé dans les escaliers qui descendent vers les vestiaires après avoir sauté au-dessus d'un panneau publicitaire.

Hommage à son épouse enceinte

Les images du joueur sombrant dans le vide après avoir bondi vers les tribunes sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Jacy Maranhao est revenu tout seul sur la pelouse, a terminé la première mi-temps, mais a finalement été remplacé au début de la seconde période.

«Je voulais célébrer avec mon épouse, qui est enceinte. Je ne me souvenais plus qu'il y avait un trou à cet endroit-là. Quand j'ai sauté, j'ai ressenti la même chose que quand on rêve qu'on tombe d'un immeuble», a-t-il révélé par la suite aux médias locaux.

Ces escaliers avaient déjà surpris un joueur. En 2014, l'attaquant camerounais Joël Tagueu y était tombé après avoir célébré un but quand il jouait pour Coritiba.