Malgré la première place du groupe, le joueur qui fait le plus parler de lui est celui qui n’a pas encore disputé la moindre minute. Invité du grand entretien de blue Sport, le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, s’est longuement exprimé sur la situation de l’attaquant de Leeds, Noah Okafor.

Le sélectionneur de la Nati a évoqué le cas Okafor dans le cadre d’un entretien de blue Sport.

La Suisse s’est qualifiée pour la phase à élimination directe en terminant en tête de son groupe. Pourtant, Noah Okafor n’a, lui, pas contribué sur le terrain — faute d’opportunité. L’attaquant de Leeds United n’a pas disputé la moindre minute, malgré ses huit buts inscrits en Premier League la saison dernière.

Une situation qui interroge, y compris en interne. L’ancien international suisse Marco Streller estime qu’Okafor reste «un joueur extrêmement intéressant». Selon lui, «face au Canada, Noah aurait pu apporter un vrai bol d’air à l’équipe de Suisse dans les phases de transition».

Okafor toujours sans temps de jeu

«On travaille avec différents scénarios, et ceux-ci peuvent être très variés», explique Murat Yakin. Face au Canada, le sélectionneur privilégiait avant tout «la stabilité défensive». «Les dix dernières minutes, nous étions sous pression, et j’ai donc privilégié l’expérience», justifie-t-il.

Le coach de la Nati souligne néanmoins le profil du joueur : Noah Okafor possède «un profil intéressant», notamment grâce à ses qualités offensives et sa capacité à faire la différence en un contre un.

Murat Yakin indique également avoir envisagé d’autres options en fin de match, comme renforcer le milieu avec Ardon Jashari ou Denis Zakaria, voire intégrer Aurel Amenda, dont la taille aurait permis de «verrouiller derrière» face aux attaques adverses.

Un passé en équipe nationale encore présent

Les discussions autour d’Okafor ravivent également certains souvenirs de l’Euro précédent, où il n’avait disputé aucune des cinq rencontres, sans cacher son mécontentement. Il avait ensuite publiquement critiqué son rôle en sélection, avant qu’un échange direct avec Murat Yakin ne permette d’apaiser la situation. Le joueur s’était ensuite excusé auprès du groupe et avait été réintégré dans le collectif.

Le sélectionneur ne souhaite toutefois pas revenir longuement sur cet épisode. «Il a été blessé deux fois cette année et est également arrivé avec une blessure», rappelle Murat Yakin. Selon lui, chaque absence ou faible temps de jeu s’explique par des circonstances précises.

«Il doit encore un peu patienter»

Certains joueurs ont été éloignés des terrains pour cause de blessure, d’autres n’ont pas participé aux qualifications, ou n’étaient pas présents lors des matches amicaux de mars. Le sélectionneur insiste ainsi sur la nécessité de distinguer les trajectoires de chacun : ceux qui ont contribué à la qualification et ceux qui ont été davantage intégrés durant la préparation.

La veille du match contre le Canada, le coach de la Nati dit avoir échangé directement avec le Bâlois de 26 ans : «J’ai dit à Noah : ‘Je compte sur toi et tu auras une chance de jouer si le déroulement du match le permet.’» Il lui aurait également demandé de «simplement encore un peu patienter».

«Si, contre le Canada, nous avions mené 2-0 en fin de match, j’aurais pu le faire entrer quelques minutes. Je lui aurais évidemment souhaité», précise Yakin. Avant de conclure : «Mais le scénario du match ne l’a tout simplement pas permis.»

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