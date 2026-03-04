  1. Clients Privés
Johan Djourou «J'ai apprécié ce sentiment de frustration chez les joueuses»

ATS

4.3.2026 - 13:42

Les Suissesses ont entamé du bon pied les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil en battant l'Irlande du Nord mardi (2-0). L'exigeant sélectionneur Rafel Navarro n'a pas été entièrement satisfait, mais les Suissesses ont encore le temps de peaufiner leur jeu avant l'automne et les barrages.

Johan Djourou est depuis quelques mois le directeur technique des équipes nationales féminines.
Johan Djourou est depuis quelques mois le directeur technique des équipes nationales féminines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 13:42

04.03.2026, 14:35

Même si le spectacle n'a pas forcément été au rendez-vous, les 4000 et quelques spectateurs de la Tuilière à Lausanne ont été témoins du gros écart de niveau qui sépare la Suisse de certaines nations, comme l'Irlande du Nord. Dès la 22e minute et l'ouverture du score de Riola Xhemaili, il était clair que les Suissesses allaient l'emporter.

Qualifs Mondial 2027. Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

Qualifs Mondial 2027Entrée en matière réussie pour les Suissesses face à l’Irlande du Nord

D'un côté, le contre-pressing instauré par Rafel Navarro a fonctionné, les Helvètes récupérant le ballon très vite après la perte. De l'autre, les Nord-Irlandaises ont été inexistantes offensivement et n'ont cadré aucun tir en direction du but de Livia Peng. Le match s'est ainsi déroulé sans véritable tension.

Des adversaires très abordables

C'est le nouveau quotidien des Suissesses, qui disputent cette première phase des qualifications à l'échelon inférieur après leur relégation en Ligue B la Ligue des nations. La qualité des adversaires est logiquement plus modeste, et l'Irlande du Nord (44e au classement mondial) devrait être, sur le papier, l'adversaire le plus relevé devant la Turquie (58e) et Malte (88e).

Ce nouveau statut de favori donne au moins l'occasion à la Suisse de développer le nouveau système de jeu imposé par Rafel Navarro. Chaque erreur n'est pas immédiatement sanctionnée, et les joueuses peuvent s'approprier la philosophie de l'Espagnol sans pression excessive.

La capitaine Lia Wälti a évoqué après la rencontre cette «nouvelle idée de jeu» basée sur la possession et la construction, qui tranche avec le système pragmatique et direct de Pia Sundhage. «C'est un long processus, mais je suis convaincue que nous franchirons de nouvelles étapes lors des prochains matches», a ajouté Wälti.

Equipe de Suisse féminine. Qui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Equipe de Suisse féminineQui est Navarro, l’homme qui veut insuffler l’esprit du Barça à la Nati ?

Son sélectionneur s'est surtout montré satisfait des vingt premières minutes, durant lesquelles son équipe a non seulement bien fait circuler le ballon, mais a aussi cherché la profondeur et le chemin du but.

«Après l'ouverture du score, nous avons pris beaucoup de décisions qui n'étaient pas les meilleures», a toutefois estimé le Catalan. «Nous avons joué de longues passes dans le vide et commis des erreurs qui seraient sanctionnées contre d'autres adversaires.»

«Juste une question de temps»

Cette exigence malgré la victoire a été saluée par le directeur technique Johan Djourou, lors d'un point presse organisé mercredi. «J'ai apprécié ce sentiment de frustration. On a senti que les joueuses n'étaient pas satisfaites de la performance», a déclaré l'ancien international.

Le Genevois a répété un mot d'ordre: patience. «Il faut un peu de patience, car nous avons totalement changé notre façon de jouer. Les filles vont se sentir de plus en plus à l'aise. Elles vont retrouver cette spontanéité et ce calme devant le but. C'est juste une question de temps», a-t-il promis.

Avec encore cinq matches prévus face à des adversaires abordables, les Suissesses en ont, du temps. Mais elles devront être prêtes à l'automne lors des périlleux barrages, où elles pourraient affronter des équipes bien plus redoutables.

Ces trois points obtenus face à l'Irlande du Nord forment la première étape de la route vers la Coupe du monde. «C'est un rêve pour toutes et le chemin ne sera pas facile, mais je suis sûr que si nous parvenons à progresser, nous serons au Brésil», a déclaré Johan Djourou.

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

Iman Beney : «On essaie d'avoir de plus en plus le ballon»

L'équipe de Suisse féminine a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027. Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne. La réaction de la joueuse valaisanne.

04.03.2026

