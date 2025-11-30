  1. Clients Privés
Inédit en Coupe de France «J'ai cru que j'allais faire un AVC» - Une équipe se qualifie après... 44 tirs au but !

Clara Francey

30.11.2025

Scénario complètement fou samedi soir lors du 64e de Coupe de France opposant l'AS Steenvoorde au Stade Béthunois, deux clubs nordistes de Régionale 1 (6e division).

Rédaction blue Sport

30.11.2025, 15:15

Incapables de se départager au terme du temps réglementaire (0-0), les deux équipes ont dû jouer leur qualification aux tirs au but.

Et c'est finalement Béthune qui s'est qualifié pour les 32es de finale après une interminable (et record) séance de tirs au but : 44 tentatives ont été nécessaires pour départager les deux formations !

«Laissez tomber, j'ai cru que j'allais mourir, que j'allais faire un AVC... On a fait le record du club, on est tous contents, c'est la folie. Première fois de ma vie que je me qualifie pour les 32es de finale, je me suis toujours arrêté au 7e tour. C'est quelque chose», a réagi, hilare, un joueur du Stade Béthunois au micro de «France Télévisions».

