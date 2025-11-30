Scénario complètement fou samedi soir lors du 64e de Coupe de France opposant l'AS Steenvoorde au Stade Béthunois, deux clubs nordistes de Régionale 1 (6e division).

Nouveau record battu 🤯



𝗤𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘-𝗤𝗨𝗔𝗧𝗥𝗘 tirs au but entre Steenvoorde et Béthune, 2 équipes de R1.



C'est Béthune qui s'impose, 2⃣1⃣ TAB à 2⃣0⃣ ! pic.twitter.com/kmBHIU7n43 — Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) November 29, 2025

Incapables de se départager au terme du temps réglementaire (0-0), les deux équipes ont dû jouer leur qualification aux tirs au but.

Et c'est finalement Béthune qui s'est qualifié pour les 32es de finale après une interminable (et record) séance de tirs au but : 44 tentatives ont été nécessaires pour départager les deux formations !

«Laissez tomber, j'ai cru que j'allais mourir, que j'allais faire un AVC... On a fait le record du club, on est tous contents, c'est la folie. Première fois de ma vie que je me qualifie pour les 32es de finale, je me suis toujours arrêté au 7e tour. C'est quelque chose», a réagi, hilare, un joueur du Stade Béthunois au micro de «France Télévisions».