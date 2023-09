«J’ai fermé les yeux et prié» - Il raconte la terrible faute de CR7

Vendredi dernier, lors de la victoire 1-0 du Portugal contre la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer en commettant une grossière faute sur le gardien adverse. Heureusement, ce dernier n’a pas été grièvement blessé.

Ronaldo vs Dubravka z meczu Słowacja- Portugalia



Czy to nie jest czerwona kartka?pic.twitter.com/jiTppAQacz — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 10, 2023

A 38 ans, Cristiano Ronaldo continue d’empiler les goals. Il y a une semaine, la superstar portugaise a marqué le 850e but de sa carrière pour Al-Nassr. Cependant, à l’occasion du match entre la Slovaquie et le Portugal, la soif de buts de l’attaquant a été un peu trop grande puisqu’il a frappé de plein fouet le gardien Martin Dubravka alors qu’il tentait de catapulter le cuir au fond des filets. Le cerbère n’a heureusement pas été trop touché suite à ce contact. Il s’en est sorti avec un œil au beurre noir.

Après la rencontre, le gardien de Newcastle est revenu sur cette scène : «Ronaldo m'a touché à l'épaule, au cou et à la poitrine. Quand j'ai vu ses crampons s'approcher de moi, j'ai détourné le regard. J'ai simplement fermé les yeux et prié». Avant d’ajouter : «Ce genre de situation se produit lorsque le gardien de but essaie de bloquer le tir et que l'attaquant y va à fond. Je ne lui en veux pas. C'est le football».

Alors que Dubravka a eu de la chance de ne pas avoir été gravement blessé, Ronaldo peut s'estimer heureux de ne pas avoir reçu de carton rouge. L’ancien joueur du Real Madrid a tout de même écopé d’un carton jaune suite à cette action. Suspendu face au Luxembourg, il a pu apprécier le festival offensif réalisé par ses coéquipiers puisque le Portugal s’est imposé sur le score de 9-0.