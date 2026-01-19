  1. Clients Privés
CAN 2025 «J'ai le coeur brisé» - Brahim Diaz abattu par l’issue de la finale

ATS

19.1.2026 - 18:12

Brahim Diaz a affirmé avoir «le coeur brisé» dans un message publié lundi sur Instagram. L'attaquant marocain a précipité la défaite des Lions de l'Atlas en ratant un penalty dans le temps additionnel de la finale de la CAN perdue face au Sénégal (1-0) dimanche à Rabat.

«Le cœur brisé»: la douleur de Brahim Diaz (à gauche) après la finale.
«Le cœur brisé»: la douleur de Brahim Diaz (à gauche) après la finale.
AP

Keystone-SDA

19.01.2026, 18:12

19.01.2026, 18:54

«J'ai le coeur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien qui m'ont fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon coeur avant tout. Hier, j'ai échoué et j'en assume l'entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères», a posté l'ailier du Real Madrid (26 ans).

Diaz a failli devenir le héros de tout un pays après s'être vu accorder un penalty à la suite d'un accrochage avec le défenseur sénégalais El Hadji Malick Diouf dans les dernières secondes du temps réglementaire de la seconde période alors que le score était de 0-0.

CAN 2025. Le Sénégal sacré au terme d'une finale totalement ahurissante !

CAN 2025Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

Une «panenka» manquée

Une décision qui a provoqué la colère des Lions de la Teranga dont certains ont quitté le terrain avant de revenir sur la pelouse. Mais le Madrilène a totalement gâché cette occasion en or en voyant sa tentative de «panenka» facilement stoppée par le gardien sénégalais Edouard Mendy.

Finale de la CAN chaotique. «L'image qu'on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Finale de la CAN chaotique«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»

Pape Gueye a ensuite offert le titre au Sénégal durant la prolongation.

«La guérison sera difficile, car cette blessure ne se referme pas facilement, mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu'à ce qu'un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être une source de fierté pour le peuple marocain», a également écrit Brahim Diaz sur Instagram.

Finale de la CAN 2025

