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Football James Rodriguez atteint d'une maladie mortelle ?

Clara Francey

7.4.2026

James Rodriguez est de retour à l'entraînement avec son club Minnesota United, qui a démenti lundi des rumeurs d'une maladie sérieuse touchant sa vedette colombienne.

James Rodriguez porte depuis ce début d'année les couleurs du Minnesota United.
James Rodriguez porte depuis ce début d'année les couleurs du Minnesota United.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.04.2026, 15:41

07.04.2026, 17:06

James, 34 ans, avait été hospitalisé pendant trois jours pour une «déshydratation sévère», deux jours après avoir participé au match amical de la Colombie face à la France (défaite 3-1) le 29 mars, avant d'être renvoyé chez lui sous surveillance médicale.

Après le match contre la France. «Déshydratation sévère» et hospitalisation pour James Rodriguez

Après le match contre la France«Déshydratation sévère» et hospitalisation pour James Rodriguez

Le meneur de jeu a fait son retour à l'entraînement jeudi, et sera progressivement réintégré aux séances collectives, «selon ses progrès cliniques», écrit la franchise dans un communiqué.

Plusieurs médias américains ont rapporté que le capitaine colombien souffrait de rhabdomyolyse, une destruction rapide et grave du tissu musculaire potentiellement mortelle. Le club a vivement démenti, indiquant qu'il n'existait «aucune preuve médicale» d'une telle affection.

L'ancien du Real Madrid, meilleur buteur du Mondial-2014, n'a disputé que 39 minutes cette année avec Minnesota United, club qu'il avait rejoint en février, en raison de problèmes physiques.

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