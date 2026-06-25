L’ancien international suisse et expert pour blue Sport, Marco Streller, revient sur le parcours de la Nati jusqu’ici dans le tournoi, sur les choix de Murat Yakin ainsi que sur les éléments susceptibles de faire basculer la course au titre mondial.

Marco Streller est revenu sur les performances de la Suisse durant les débuts de ce Mondial 2026.

Le bilan de Streller sur la Nati «Je fais confiance à Yakin, même si je ne comprends pas chaque décision»

La Suisse a franchi la phase de groupes de la Coupe du monde avec assurance. Pour Marco Streller, les impressions positives dominent, même s’il identifie encore certains axes d’amélioration.

«Ils ont eu des périodes qui m’ont beaucoup plu», explique l’ancien international suisse. L’ex-attaquant pointe toutefois un domaine précis dans lequel des progrès restent nécessaires : «Il faut clairement encore travailler l’efficacité. Il y a certaines choses qui, face à un très bon adversaire, seront sanctionnées.» Malgré cela, son bilan global reste clair : «Dans l’ensemble, c’était solide et maîtrisé.»

Une pause jugée bénéfique

Grâce à sa victoire de groupe, la Nati bénéficie désormais de huit jours de repos avant les huitièmes de finale. Pour Marco Streller, il s’agit plutôt d’un avantage : après une longue saison, les joueurs diminués peuvent soigner leurs petits pépins physiques et récupérer.

L’incertitude autour de l’adversaire complique certes la préparation, cependant elle concerne toutes les équipes de la même manière. Selon le futur opposant, la Nati devra s’adapter à des styles de jeu très différents. «On peut tomber sur une équipe sud-américaine, africaine ou européenne — et elles ont toutes un style totalement différent.»

Des choix qui interrogent, sans remettre en cause la confiance

L’ex-bâlois se dit une nouvelle fois surpris par certaines décisions du sélectionneur national. «C’est typique de Murat, il nous surprend toujours un peu.» Il insiste toutefois sur sa confiance envers le coach de la Nati : «Il y a toujours une réflexion derrière ses expérimentations. Il y a peut-être une ou deux choses que j’aurais faites différemment.»

Marco Streller cite notamment le cas de Noah Okafor : «Après le 2-1 contre le Canada, je pensais que Noah aurait pu apporter un vrai soulagement dans les phases de transition.» Finalement, Murat Yakin a opté pour une autre solution. «Personnellement, j’aurais fait autrement. Mais c’est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas entraîneur», plaisante-t-il. Sa confiance envers le coach suisse reste néanmoins intacte : «Je lui fais confiance, même si je ne peux pas comprendre chaque décision. Jusqu’ici, tout s’est très bien passé.»

L’esprit de groupe, facteur décisif vers le titre mondial

Les éventuelles frustrations des joueurs remplaçants font, selon Streller, partie intégrante d’un long tournoi. Passer six semaines ensemble en déplacement entraîne inévitablement des tensions. L’essentiel réside dans la gestion de ces situations par le staff technique : «Il faut bien sûr savoir bien encadrer tout cela.»

«Tous les joueurs ne peuvent pas être pleinement satisfaits», rappelle-t-il. D’où l’importance d’une répartition claire des rôles au sein du groupe. Pour lui, ce facteur pourrait même faire la différence dans la course au titre mondial. Il cite l’exemple de l’Argentine : «Lionel Messi a un rôle précis et tous les autres l’acceptent et travaillent pour lui.» L’esprit collectif des Sud-Américains se manifeste particulièrement après chaque but.

C’est précisément cet élément qui pourrait faire la différence : «Je pense que si un entraîneur parvient à rallier véritablement tous ses joueurs derrière lui, cela fera la différence dans la course au titre mondial.»