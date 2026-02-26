  1. Clients Privés
Football «Je l'ai fait par réflexe» - Sauveur de mouette et héros malgré lui !

Nicolas Larchevêque

26.2.2026

Depuis dimanche, le téléphone de Gani Catan ne cesse de sonner : ce comptable turc de 32 ans, joueur de foot amateur, est devenu une vedette internationale depuis qu'il a prodigué un massage cardiaque à une mouette.

Une mouette assommée par un ballon lors d'un match de football amateur en Turquie a subi un massage cardiaque salvateur, dispensé par l'un des joueurs.

Agence France-Presse

26.02.2026, 18:55

«Je l'ai fait par réflexe, ou peut-être que j'ai vu quelqu'un le faire sur un animal, un chien ou un chat», raconte à l'AFP, quelques jours plus tard sur le terrain, le capitaine du club amateur d'Istanbul Yurdum Spor, où il suit avec attention l’entraînement des jeunes du centre de formation. «Après le début du massage cardiaque, elle a commencé à bouger les pattes. Plus elle les bougeait, plus je continuais», enchaine-t-il avec fougue.

Gani Catan n’avait jamais effectué ce type de manoeuvre de sauvetage, encore moins sur un oiseau qui s'est trouvé dimanche au mauvais endroit, au mauvais moment, croisant la trajectoire du ballon en plein match. «Alors que le gardien de but effectuait un dégagement, il a frappé le ballon très fort, et celui-ci a heurté un objet blanc. C’était une mouette», détaille Catan à l’AFP.

«Je suis allé droit vers elle. Ses pattes pointaient vers le haut, elle ne respirait pas». Le trentenaire commence alors des compressions thoraciques rythmées et quand l'oiseau commence à reprendre vie, il est emmené par le personnel médical.

Dès le soir même, son téléphone commence à sonner, alors que les images de la mouette sont largement relayées sur les réseaux sociaux. «Après le match, je n'étais pas de bonne humeur, on avait perdu. Puis, dans la nuit, j'ai vu les messages commencer à affluer. On a été surpris. Personne ne s'attendait à ce que ça prenne une telle ampleur», avoue le milieu de terrain. «C'est dans la presse mondiale, Brésil, Italie, Amérique…», détaille-t-il.

La mouette «n'a pas survécu»

Originaire de la ville turque de Tokat (nord-est), vivant avec deux chats, Gani Catan rêve du ballon rond depuis ses 11 ans. Mais plus que le foot c'est une mouette distraite qui l'a fait roi: il a même été sacré «héros des animaux» par l’ONG américaine PETA. «Ça m’a plu de voir ce qu’un geste de bonté spontané pouvait générer. Cela nous montre que le monde en manque», glisse-t-il en souriant.

L'histoire ne se termine pourtant pas aussi qu'il l'aurait souhaité. «Alors que nous quittions le terrain, nous avons vu la mouette se promener. Mais nous avons appris plus tard qu’elle n'a pas survécu», a confié le commentateur sportif Onur Ozsoy, qui avait commenté le sauvetage en direct. Mais en souvenir de cette belle aventure, le club d'Istanbul Yurdum Spor envisage de changer son logo et d'y adjoindre une mouette.

