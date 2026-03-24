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Football «Je n’ai aucun regret» - La Nati peut compter sur le retour d’un joyau

ATS

24.3.2026 - 10:52

Alvyn Sanches sera-t-il le facteur X de Murat Yakin lors de la prochaine Coupe du monde ? Le retour au premier plan du Vaudois suscite bien des espoirs.

Alvyn Sanches sera-t-il le facteur X de Murat Yakin lors de la prochaine Coupe du monde ?
Alvyn Sanches sera-t-il le facteur X de Murat Yakin lors de la prochaine Coupe du monde ?
ats

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:52

Artisan de la récente embellie des Young Boys en Super League avec ses 9 buts et ses 5 assists, le transfuge du Lausanne-Sport retrouve l’équipe nationale une année après s’être déchiré les ligaments du genou droit lors de sa première sélection à Belfast lors du match amical contre l’Irlande du Nord. Depuis son retour au jeu, le 26 octobre dernier, ses performances parlent pour lui. Il monte en puissance pour que le débat sur le bien-fondé de sa présence dans les cadres de l’équipe de Suisse ne se pose pas une seule seconde.

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«Le mental a beaucoup compté»

«Je suis bien sûr très heureux de me retrouver avec l’équipe de Suisse, lâchait Alvyn Sanches lors du point presse de la sélection tenu mardi en Forêt-Noire. Le mental a beaucoup compté dans mon retour. Dans ma tête, je voulais revenir plus fort.» Il a entamé sa rééducation avec le Lausanne-Sport avant de la poursuivre à Berne avec les Young Boys. Son transfert l’été dernier alors qu’il était blessé pouvait interpeller. «Je n’ai aucun regret. Ce départ à Berne était la meilleure décision à prendre. Les choses se sont passées ainsi avec cette blessure. C’est la vie.»

Cette blessure a repoussé son départ annoncé vers un championnat étranger. Mais il semble inévitable devant les prouesses répétées du joueur de 23 ans dont la valeur selon le site Transfermark s’élève à 9 millions d’euros. «Je sais que cela parle un peu. Mais je reste calme, tranquille», glisse Alvyn Sanches dont le contrat avec les Young Boys court jusqu’au 30 juin 2029.

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Encore une marge de progression

Mais dans l’immédiat, Alvyn Sanches espère briller lors de ce premier rassemblement de l’année avec les rencontres de vendredi contre l’Allemagne et de mardi contre la Norvège à Oslo. «Je vais me livrer à 100 % à l’entraînement et essayer de donner le meilleur de moi-même si j’ai la chance de jouer», dit-il. Homme de peu de mots, Alvyn Sanchez sait que sa marge de progression se situe dans tous les domaines. «Améliorer mon jeu sans ballon et perfectionner les choses que je fais bien», précise-t-il. Murat Yakin veut croire que son joyau ne connait pas de limites.

Archive sur Alvyn Sanches

Alvyn Sanches de retour, en jaune et noir

Alvyn Sanches de retour, en jaune et noir

Blessé en mars lors de sa première sélection avec la Nati, la pépite lausannoise Alvyn Sanches est de retour sur les terrains depuis quelques semaines. Il retrouve petit à petit du temps de jeu avec son nouveau club YB.

27.11.2025

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