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Procès houleux «Je n'ai jamais imaginé que Maradona allait mourir»

Gregoire Galley

12.6.2026

Le coordinateur infirmier pour l'hospitalisation à domicile ayant abouti à la mort de Diego Maradona a assuré jeudi, lors de son procès, n'avoir jamais eu accès à la maison de la star ni de contact avec son entourage.

Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à 60 ans.
Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à 60 ans.
ats

Agence France-Presse

12.06.2026, 07:18

Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à 60 ans, d'une crise cardiorespiratoire couplée à un œdème pulmonaire, seul sur son lit d'une maison louée pour sa convalescence à Tigre (nord de Buenos Aires).

«Je n'ai jamais eu accès à la maison, je n'y suis jamais entré. Je ne connaissais personne», a déclaré Mariano Perroni. Il fait partie des sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) jugés pour «homicide avec dol éventuel», c'est-à-dire des négligences commises en sachant qu'elle peuvent entraîner la mort. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison.

«Je n'ai jamais imaginé que Maradona allait mourir. Je ne me suis pas représenté sa mort», a déclaré M. Perroni, qui a témoigné pendant près de trois heures.

Il a affirmé avoir été enthousiaste à l'idée de devoir remplacer l'un des infirmiers pour la fin d'année. «Les fêtes approchaient et j'allais assurer la garde pour le Nouvel An. J'allais passer le Nouvel An avec Diego Armando Maradona, dont j'avais la photo encadrée dans ma chambre, c'était mon idole. Comment aurais-je pu imaginer cette issue fatale ?», a-t-il déclaré, en larmes, au procès qui se tient à San Isidro, au nord de la capitale argentine.

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Experts

Victor Stinfale, avocat et ami de Maradona, qui avait participé à la réunion au cours de laquelle la décision d'une hospitalisation à domicile a été prise, a également témoigné. «Les choses ont été très mal faites», a-il souligné.

Depuis le début du procès en avril, plusieurs experts ont indiqué au tribunal que la maison où se trouvait Maradona manquait d'équipements et de fournitures médicales élémentaires pour une hospitalisation à domicile.

Au cours de cette longue audience, deux autre accusées, la psychiatre Agustina Cosachov et la coordinatrice du prestataire de soins, Nancy Forlini, ont été confrontées. Mme Forlini a affirmé n'avoir jamais reçu la demande de Mme Cosachov visant à obtenir une ambulance, un médecin clinicien et un neurologue pour Diego Maradona dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Le procès, a raison de deux audiences par semaine, pourrait s'étirer au-delà de juillet.

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