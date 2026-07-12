La colère dominait dans le camp suisse après la défaite en quart de finale du Mondial contre l'Argentine (3-1 ap). Remo Freuler ne comprenait la décision de l'arbitre d'exclure Breel Embolo.

Remo Freuler «Je ne comprends pas que la VAR puisse intervenir dans une telle situation…»

Remo Freuler, ce carton rouge a-t-il tout changé?

«Oui, évidemment. Quand on doit ensuite jouer 50 minutes en infériorité numérique contre l'Argentine, on peut dire que c'est déterminant. Je ne comprends pas que la VAR puisse intervenir dans une telle situation, dans un tel match.»

Pouvez-vous développer votre point de vue?

«C'est tout simplement un désastre. A vrai dire, je ne sais pas ce que cet arbitre fait ici. Il y a tellement de petites fautes qui ne sont pas consultées. L'arbitre regarde ces deux secondes, mais l'action dure au moins dix secondes. En première mi-temps, les Argentins se sont aussi laissé tomber sur plusieurs situations. Pourquoi n'intervient-on pas sur celles-là? Je ne comprends vraiment pas.»

Vous vous êtes magnifiquement bien battu. Que ce serait-il passé si vous aviez joué tout le match à 11?

«C'est pour ça que c'est encore plus dur à avaler. Quand l'adversaire est meilleur, on se dit: «D'accord, vous avez mérité votre victoire.» Mais je pense qu’aujourd’hui, toute la Suisse a vu que nous avons très bien joué, avec passion, avec technique. C'est pour ça que ça fait encore plus mal d'être éliminé, après avoir réalisé un tel match.»

On avait l'impression qu'une place en demi-finale était à portée...

«Avant le tournoi, on avait dit qu'on voulait réussir la meilleure Coupe du monde de notre histoire. Au final, on a mérité notre place en quart de finale et on a montré qu'on aurait très bien pu atteindre les demi-finales.»

Est-ce que vous êtes quand même fiers de votre parcours?

«Tout de suite après le match, je pense que c’est surtout la déception qui prédomine. Et même un peu de colère, si je peux me permettre, vu la façon dont le match s'est déroulé. Avec un peu de recul, on pourra probablement porter un regard un peu différent sur cette Coupe du monde. Mais pour l'instant, on est surtout déçus.»

La réaction de Fabien Rieder