  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or «Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais...»

Nicolas LarchevêqueVous avez essuyé des larmes lors de votre discours, quelles émotions vous ont traversées ?

23.9.2025

«Quand tu as goûté à ça, tu as envie de rester en haut», a déclaré Ousmane Dembélé lundi après avoir reçu le Ballon d'Or 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris, anticipant que «beaucoup de Français vont rejoindre la liste» des vainqueurs.

Ousmane Dembélé : «Je ne voulais pas pleurer»

Ousmane Dembélé : «Je ne voulais pas pleurer»

Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, mettant fin au suspense l'opposant au Barcelonais Lamine Yamal, dans une cérémonie qui a fait la part belle au PSG champion d'Europe.

23.09.2025

Agence France-Presse

23.09.2025, 07:47

23.09.2025, 10:11

Vous avez essuyé des larmes lors de votre discours, quelles émotions vous ont traversées ?

«Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais dès que j'ai commencé à parler de ma famille, de ceux qui étaient là dès le début, les émotions sont sorties».

Quand on atteint le sommet du football mondial, comment aborde-t-on la suite ? Votre entraîneur a dit que vous pouviez encore vous améliorer...

«Oui c'est ça, heureusement que j'ai un entraîneur comme Luis Enrique. Quand tu as goûté à ça, tu as envie de rester en haut. On est encore motivés, on est jeunes, une victoire en Ligue des champions, on veut essayer de revivre ça».

«Je n'ai vraiment pas de mots». Sixième Français à régner : Dembélé s’empare du Ballon d’Or

«Je n'ai vraiment pas de mots»Sixième Français à régner : Dembélé s’empare du Ballon d’Or

Vous avez dit que le Ballon d'Or n'était pas un objectif, mais le gagner, qu'est-ce que cela représente pour vous ?

«Oui si ça vient c'est bien, comme le coach le dit, les titres collectifs c'est le plus important et ça amène à des titres individuels. Il faut se focaliser sur l'équipe, faire des passes décisives, marquer... Dans ma carrière j'ai eu énormément de moments difficiles, de bons moments, des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter et je les ai surmontées. Bien sûr quand tu es jeune tu penses à gagner ces titres-là, et après tu grandis.»

Votre sacre couronne-t-il aussi la saison du PSG ?

«Dommage que tous les joueurs du PSG, le directeur sportif n'aient pas été là, il y avait plus important (le match à Marseille, perdu 1-0 lundi soir, NDLR). On a dominé le football mondial, on est très heureux, on va essayer de revivre ça. Gagner la Ligue des champions, la Coupe du monde, être le meilleur joueur possible, gagner le Ballon d'Or c'est exceptionnel».

Ligue 1. L’OM enfin maître à domicile contre le PSG !

Ligue 1L’OM enfin maître à domicile contre le PSG !

Comment avez-vous vécu la rivalité avec Lamine Yamal ?

«Très bien, on a vu Lamine Yamal jouer, c'est un jeune extraordinaire, avec énormément de maturité. Lui aussi si toutes les planètes s'alignent il va gagner beaucoup de trophées, de Ballons d'Or. Il y avait aussi d'autres joueurs. C'était une belle bataille.»

Avec le recul, la mise à l'écart par Luis Enrique avant le match à Arsenal, en octobre 2024, n'était-ce pas le déclic pour devenir meilleur ?

«Je n'ai pas vraiment eu un problème avec le coach, je n'ai jamais eu de dispute avec Luis Enrique. J'ai fait une petite bêtise et ça m'a coûté de ne pas aller à Arsenal, il a pris la bonne décision. J'ai fait un des meilleurs débuts de saison de ma carrière, et en 2025 j'ai complètement explosé, surtout dans les matches importants».

Ballon d’Or. Du chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !

Ballon d’OrDu chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !

Rejoindre le panthéon des joueurs français récompensés par le Ballon d'Or, les Platini, Zidane, Benzema, qu'est-ce que cela vous évoque ?

«C'est exceptionnel d'entendre toutes ces légendes du foot français, de faire partie de cette liste. Mais je pense qu'il y aura encore beaucoup de Français qui vont faire partie de cette liste.»

Propos recueillis en conférence de presse.

Ballon d’Or. Yamal, le prodige qui surclasse Doué et s’offre le Raymond Kopa

Ballon d’OrYamal, le prodige qui surclasse Doué et s’offre le Raymond Kopa

Ousmane Dembélé est le Ballon d'or 2025 !

Ousmane Dembélé est le Ballon d'or 2025 !

L'attaquant français a été sacré pour son incroyable saison 2024/2025. Auteur d'un triplé avec le PSG (Coupe, Championnat et Champions League), le joueur de 28 ans a inscrit 35 buts la saison passée.

22.09.2025

Les plus lus

Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Menace d’emprisonnement : Sarkozy face à une accusation très lourde !
Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau
Un gros risque de bulle immobilière plane à Zurich et Genève
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF