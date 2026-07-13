Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, dont les prestations au Mondial sont pour l’instant un peu plus discrètes qu’attendu «a besoin de calmer un peu son anxiété», a estimé dimanche le milieu de terrain et capitaine de la Roja, Rodri.

🚨 Rodri 🇪🇸 sur Yamal 🇪🇸 : « Il a besoin de calmer un peu cette anxiété qu’il ressent parfois, cette envie de faire ses preuves. C’est un joueur incroyable qui a encore des progrès à faire pour comprendre le déroulement d’un match, normal à son âge. » 🗣️ pic.twitter.com/FCnIOAm3vp

L'étrange sortie de Rodri sur Yamal «Je pense que Lamine a besoin de calmer un peu son anxiété»

«Je pense que Lamine a besoin de calmer un peu son anxiété qu'il a parfois de vouloir prouver. C’est un joueur qui est très important pour nous, par ce qu’il fait avec et sans ballon», a déclaré aux médias le joueur de Manchester City, 30 ans, onze de plus que l'ailier du FC Barcelone qui fête ce lundi ses 19 ans.

«C'est un garçon très intelligent et il est vrai qu’au final il a 19 ans et que, très souvent, il faut le calmer à certains moments du match», a assuré Rodri devant la presse à Dallas, où l’Espagne affrontera la France mardi en demi-finale de la Coupe du monde.

«Le football, il l’a en lui, il s’agit simplement de trouver le bon moment, et contre la France nous espérons qu’il sera important pour nous», a-t-il expliqué.

L’équipe dirigée par Luis de la Fuente espère se qualifier pour la deuxième finale mondiale de son histoire – après celle remportée en 2010 avec Vicente del Bosque sur le banc – où elle affronterait le vainqueur du duel entre l’Argentine et l’Angleterre.

Avec un seul but inscrit dans le tournoi nord-américain, lors de la victoire 4-0 face à l’Arabie saoudite, Lamine Yamal affiche des statistiques très éloignées de celles d’autres stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane.

«Je crois qu’un joueur qui, à l'Euro (en 2024), a montré une telle maturité, quand il a deux ans de plus, on n'est plus autant impressionné par ce qu’il est capable de faire. À cet âge, moi, je commençais à peine dans le football professionnel, même pas au plus haut niveau», a salué Rodri.

«C'est un garçon très mûr qui a encore des marges de progression dans la compréhension des moments du match, ce qui est normal pour son âge, mais tout le monde connaît déjà son niveau», a conclu celui qui sert de plaque tournante au jeu de l'Espagne.