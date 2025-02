Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, a assuré auprès de l'AFP qu'il n'y avait «pas eu d'accord» à l'été 2023 entre le PSG et le joueur qui des salaires et des primes impayés, contrairement à ce qu'affirme le club parisien.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d’un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues», a déclaré à l'AFP l'avocate, ajoutant: «Il n'y a donc pas eu d'accord.»

A l'inverse, le club parisien soutient qu'en août 2023, un accord financier aurait été passé entre la direction du club et l'attaquant, qui refusait de prolonger son contrat et avait été mis à l'écart du groupe. Selon le club, dans cet accord, le joueur se serait engagé à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison et donc sans indemnité de transfert pour le PSG. L'attaquant s'est finalement engagé libre l'été dernier avec le Real Madrid.

Mais la validité de ce compromis, que le joueur lui-même avait évoqué publiquement face aux journalistes en janvier 2024, est contestée par le camp de la star.

Mise au point

«Je pense que le PSG manie la pensée magique. C'est ce qu'on fait lorsque l'on se dit +Si j'y crois très, très, très fort, ça va arriver+. Et on n'est pas devant un club de division d'honneur qui ne maîtrise pas les règlements», a soutenu Me Verheyden.

La mise au point de l'avocate de Mbappé intervient après une décision de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) qui a jugé irrecevable le recours de l'attaquant le 11 février dernier.

Le champion du monde 2018 réclamait l'application de deux décisions de la Ligue de football professionnel (LFP) demandant au club de lui régler 55 millions d'euros de salaires et primes impayés.

«Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d'euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d'éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d'euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d'euros», a détaillé l'avocate.

Par ailleurs, à la question de savoir si elle envisageait d'engager une procédure aux prud'hommes, l'avocate du joueur est restée évasive, tout en réfutant la possibilité d'un accord à l'amiable.