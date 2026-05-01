L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a estimé vendredi que la star de la sélection espagnole Lamine Yamal, actuellement blessé, serait prêt pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'Espagne joue son premier match le 15 juin contre le Cap-Vert.

#Barça Flick sobre Lamine Yamal: "Yo creo que estará en la Copa del Mundo" pic.twitter.com/5AxNUOpARE — MARCA (@marca) May 1, 2026

Keystone-SDA ATS

«Il progresse bien. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde», a déclaré Flick en conférence de presse à la veille du match de Liga sur la pelouse d'Osasuna. «Il a plus de temps pour se remettre et revenir, et c'est ce qu'il souhaite», a ajouté le coach du Barça.

L'attaquant de 18 ans a été victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche le 22 avril lors d'un match de championnat contre le Celta Vigo.

Barcelona – Celta 1-0 LALIGA | 33ème journée | Saison 25/26 22.04.2026

Le lendemain, le Barça a annoncé que le prodige espagnol (25 sélections), auteur de 24 buts cette saison toutes compétitions confondues, «manquer(ait) le reste de la saison», mais qu'il devrait être «disponible» pour disputer cet été son premier Mondial.

Barcelone pourrait déjà être sacré champion d'Espagne ce week-end s'il s'impose face à Osasuna et que le Real Madrid ne bat pas l'Espanyol.