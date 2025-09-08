Le sélectionneur de l'Italie Gennaro Gattuso a clarifié dimanche des propos tenus après la récente victoire contre l'Estonie, expliquant qu'il était «désolé» d'affronter Israël à cause de son niveau de jeu, et non en raison de la guerre à Gaza.

Vendredi, Gennaro Gattuso avait déclaré qu’il était «désolé» qu’Israël soit dans le groupe de l’Italie. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Je suis désolé d'avoir Israël dans notre groupe, car c'est une équipe qui joue bien et qui peut nous poser des problèmes. Pour le reste, nous le savons tous: cela fait mal de voir ce qui se passe, des personnes et des enfants qui perdent la vie, je ne veux pas en dire plus», a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Nous sommes ici pour jouer et faire honneur à notre travail», a ajouté le sélectionneur de la Nazionale avant son deuxième match à son poste.

«Cela sera un match totalement différent de celui contre l'Estonie, pas seulement en termes de niveau de jeu mais aussi aux niveaux des caractéristiques des deux équipes (...). Ils peuvent nous faire mal», a prévenu le champion du monde 2006.

A l'issue de la victoire contre l'Estonie vendredi (5-0), Gattuso avait déclaré qu'il était «désolé» qu'Israël soit dans le groupe de l'Italie, sans plus de précisions.

Ces propos avaient été interprétés sur les réseaux sociaux comme une condamnation de l'offensive dévastatrice d'Israël à Gaza, en représailles à l'attaque sanglante sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Une association d'entraîneurs italiens a réclamé le mois dernier de la Fifa et de l'UEFA l'exclusion d'Israël des éliminatoires du Mondial-2026.

L'Italie, qui n'a pas participé aux deux dernières éditions de la Coupe du monde, est 3e du groupe I avec six points en trois matches. Elle accuse six points de retard sur la Norvège, qui l'a battu début juin (3-0), ce qui a causé le licenciement de Luciano Spalletti et son remplacement par Gattuso.

Israël occupe la 2e place (9 pts), synonyme de participation aux barrages à l'issue de ces éliminatoires, l'objectif désormais le plus réaliste pour l'Italie qui a chuté à ce stade des qualifications pour les Coupes du monde 2018 et 2022.