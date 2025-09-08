  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe d'Italie «Désolé d'avoir Israël dans notre groupe» : Gattuso s'explique

Clara Francey

8.9.2025

Le sélectionneur de l'Italie Gennaro Gattuso a clarifié dimanche des propos tenus après la récente victoire contre l'Estonie, expliquant qu'il était «désolé» d'affronter Israël à cause de son niveau de jeu, et non en raison de la guerre à Gaza.

Vendredi, Gennaro Gattuso avait déclaré qu’il était «désolé» qu’Israël soit dans le groupe de l’Italie.
Vendredi, Gennaro Gattuso avait déclaré qu’il était «désolé» qu’Israël soit dans le groupe de l’Italie.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.09.2025, 10:01

«Je suis désolé d'avoir Israël dans notre groupe, car c'est une équipe qui joue bien et qui peut nous poser des problèmes. Pour le reste, nous le savons tous: cela fait mal de voir ce qui se passe, des personnes et des enfants qui perdent la vie, je ne veux pas en dire plus», a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Nous sommes ici pour jouer et faire honneur à notre travail», a ajouté le sélectionneur de la Nazionale avant son deuxième match à son poste.

Equipe d’Italie. Gennaro Gattuso : «Je suis remonté comme un coucou !»

Equipe d’ItalieGennaro Gattuso : «Je suis remonté comme un coucou !»

«Cela sera un match totalement différent de celui contre l'Estonie, pas seulement en termes de niveau de jeu mais aussi aux niveaux des caractéristiques des deux équipes (...). Ils peuvent nous faire mal», a prévenu le champion du monde 2006.

A l'issue de la victoire contre l'Estonie vendredi (5-0), Gattuso avait déclaré qu'il était «désolé» qu'Israël soit dans le groupe de l'Italie, sans plus de précisions.

Ces propos avaient été interprétés sur les réseaux sociaux comme une condamnation de l'offensive dévastatrice d'Israël à Gaza, en représailles à l'attaque sanglante sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Une association d'entraîneurs italiens a réclamé le mois dernier de la Fifa et de l'UEFA l'exclusion d'Israël des éliminatoires du Mondial-2026.

L'Italie, qui n'a pas participé aux deux dernières éditions de la Coupe du monde, est 3e du groupe I avec six points en trois matches. Elle accuse six points de retard sur la Norvège, qui l'a battu début juin (3-0), ce qui a causé le licenciement de Luciano Spalletti et son remplacement par Gattuso.

Israël occupe la 2e place (9 pts), synonyme de participation aux barrages à l'issue de ces éliminatoires, l'objectif désormais le plus réaliste pour l'Italie qui a chuté à ce stade des qualifications pour les Coupes du monde 2018 et 2022.

Les plus lus

Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Les paysans luttent pour survivre – les détaillants encaissent
Un père en cavale depuis près de quatre ans abattu par la police
Un randonneur se tue à la Pointe du Crêt
Un chantier titanesque attend la Suisse
«Réponds quand je t'appelle. T'as peur de quoi ?» - Cédric Jubillar dans la tourmente