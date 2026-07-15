Le capitaine anglais Harry Kane s'est dit «écoeuré» par la défaite mercredi 2-1 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, après deux buts argentins en fin de rencontre alors que les Three Lions menaient 1-0.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane : "Je suis déçu pour l'équipe, le staff, les supporteurs..." #beINFWC2026 pic.twitter.com/9LuiSL13Ym

Le rêve anglais s'est envolé «Je suis écoeuré» : l'immense détresse de Kane après la remontada argentine

«Je suis écoeuré pour les joueurs, pour tout le monde, l'équipe, le staff, les fans» a déclaré Kane à la BBC après la rencontre. «Nous avons bien joué la majorité de la rencontre. Quand on a mené 1-0, on a donné l'impression d'essayer de tenir (le score), ce qui à ce niveau n'est pas suffisant».

Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon (55e), «on a eu du mal à mettre de la pression» lorsque l'Argentine avait la balle, a analysé l'attaquant du Bayern Munich.

«En première période et au début de la deuxièmé période, on les a très bien pressé, on leur a mis beaucoup de pression très haut dans leur moitié de terrain, ce qui nous a permis de gagner des ballons et de mieux contrôler le jeu.»

«Après le but, que ce soit eux qui ont mis plus de joueurs devant ou nous qui n'étions pas capable de répondre, c'était juste vague après vague (argentine)» a regretté Kane.

Tuchel «déçu»

Son sélectionneur, l'Allemand Thomas Tuchel, s'est aussi déclaré «déçu» après être passé «tout près» de la qualification. «Mais nous sommes devenus trop passifs après avoir marqué et avons concédé beaucoup d'occasions», a-t-il également reconnu.

Il a également défendu son choix de faire des remplacements à visée défensive: «Juste après notre but, sans aucun changement, nous avons concédé beaucoup trop de centres et d'occasions, donc on a essayé d'aider (l'équipe). Bien sûr la responsabilité revient au sélectionneur quand ça ne marche pas, mais c'est facile de dire que c'était une erreur.»

Les Anglais disputeront samedi à Miami la «petite finale» contre les Bleus, battus 2-0 la veille par l'Espagne.

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