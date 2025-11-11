  1. Clients Privés
Equipe de Suisse «Je suis prêt» - Johan Manzambi, de joker à titulaire chez lui à Genève ?

par Lucien Willemin

11.11.2025 - 15:21

Devenu indispensable au SC Fribourg, Johan Manzambi doit pour l'instant se satisfaire d'un statut de remplaçant avec la Suisse. Il pourrait toutefois profiter des nombreuses absences au milieu du terrain pour débuter samedi contre la Suède, chez lui, à Genève.

Johan Manzambi : «Ça fait longtemps que j'attends ce match à Genève»

Johan Manzambi : «Ça fait longtemps que j'attends ce match à Genève»

Le milieu genevois se dit heureux d'être convoqué pour les derniers matches de qualification pour le Mondial, surtout que la Nati affronte la Suède à Genève, un évènement pour la famille Manzambi.

11.11.2025

Keystone-SDA, par Lucien Willemin

11.11.2025, 15:21

11.11.2025, 15:27

L'impressionnant vivier helvétique dans l'entrejeu avait confiné Johan Manzambi à un rôle d'ailier qui n'est pas vraiment le sien en club. Cela ne l'avait pas empêché de faire étalage de son talent dès ses premiers pas sous le maillot suisse, lors de la tournée américaine de juin. Et de confirmer les promesses de l'été à chacune de ses entrées lors des quatre premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.

«Prêt» à être titulaire

Les absences combinées de Denis Zakaria (adducteurs) et Ardon Jashari (périnée), auxquelles se sont récemment ajoutées celles de Remo Freuler (clavicule) et Vincent Sierro (mollet), pourraient toutefois donner envie au sélectionneur Murat Yakin de faire débuter Johan Manzambi au poste qu'il occupe en Bundesliga, celui de milieu défensif.

Le principal intéressé, qui a répondu aux questions des journalistes mardi à Lausanne, se dit «prêt» à endosser un statut de titulaire. «Mais les choix de l'entraîneur ont été bons dernièrement, a-t-il insisté. Je suis encore le jeune de l'équipe de Suisse. Alors s'il me voit comme un joker, je serai un joker.»

Qualifs Mondial 2026. La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Qualifs Mondial 2026La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

C'est pourtant Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, qui a suggéré lundi devant la presse que le Genevois de 20 ans était une option crédible pour remplacer Remo Freuler au côté de Granit Xhaka. Les autres candidats se nomment Djibril Sow, Michel Aebischer et Simon Sohm.

Qualifs Mondial 2026. Une sélection suisse sans surprise pour «classer l'affaire»

Qualifs Mondial 2026Une sélection suisse sans surprise pour «classer l'affaire»

Inamovible à Fribourg

Au pied de la Forêt-Noire, où il évolue depuis ses 17 ans et son départ du Servette FC, Johan Manzambi est déjà indispensable à son entraîneur Julian Schuster. Le technicien allemand était d'ailleurs bien embêté lorsque son protégé a dû purger deux matches de suspension en septembre pour un carton rouge. Les deux seuls matches qu'il a manqués depuis le 4 avril, date de son premier but en Bundesliga, et première étape de sa fulgurante ascension.

Coupes d'Europe. Le Genevois Johan Manzambi et le Zurichois Simon Sohm buteurs

Coupes d'EuropeLe Genevois Johan Manzambi et le Zurichois Simon Sohm buteurs

Sur les pelouses allemandes, Manzambi brille comme milieu de terrain «box-to-box», capable de faire remonter le ballon de son propre camp jusqu'à la surface adverse. Mais il est aussi capable d'évoluer comme no 10 ou sur l'aile, où ses qualités de dribbleur et son sens de but semblent particulièrement plaire à Murat Yakin.

Cette polyvalence a toujours été l'une de ses forces. «J'ai joué à tous les postes quand j'étais jeune», raconte le Genevois, qui a même chauffé les gants de gardien durant sa formation. Mais sa technique balle au pied l'a vite replacé au milieu du pré. «Je n'ai pas vraiment de préférence. Franchement, tant que je joue, je suis content», assure-t-il, sourire sincère.

Une première à Genève

C'est aussi pour son humeur toujours positive et sa maîtrise de l'allemand que Johan Manzambi est désormais l'un des premiers noms que le sélectionneur couche sur ses listes. Il est déjà possible d'affirmer que si la Suisse venait à se qualifier pour la Coupe du monde, seule une blessure l'empêcherait d'être de la partie en Amérique du Nord, l'un «des grands objectifs» de sa carrière.

Avant de songer à retourner aux Etats-Unis, là où son histoire avec la sélection a débuté, Johan Manzambi s'apprête à fouler pour la première fois un stade qu'il connaît bien, mais dans lequel il n'a encore jamais joué. A Genève, devant le public romand, il aura l'occasion de fêter une qualification qui tend les bras à la Suisse. Que ce soit comme titulaire ou comme joker.

