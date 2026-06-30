La Coupe du monde à 48 équipes ne fait clairement pas l'unanimité. À l'entame de la phase à élimination directe, il est temps de faire le bilan de cette nouvelle formule élargie. Entre émotions, critiques du format et sentiment d'un tournoi à deux vitesses, découvrez les avis de nos trois consultants, Claude Gross, Jérémy Manière et Carlos Varela.

Une qualité de jeu qui fâche

Pour Claude Gross, le constat est assez sec : «Je trouve que le niveau est faible. J'ai vu des équipes qui n'ont rien à faire là. Il y a une pauvreté technique évidente. Bien sûr, on n'a pas vu énormément de très gros écarts au score, parce que ces équipes se regroupent toutes derrière, mais en même temps, c'est une phase finale de Coupe du monde. Moi, je m'attends à voir autre chose.»

Jérémy Manière partage en partie ce ressenti, sans pour autant mettre la faute sur le format : «Je suis un peu tiraillé. Je trouve ça cool de donner plus d'opportunités aux autres confédérations que l'Europe, avec davantage de places pour les équipes asiatiques et africaines. Par contre, en termes de niveau de jeu, c'est un nivellement vers le bas, il y a eu pas mal de matches en bois. Avec des affiches qui ne faisaient déjà pas forcément envie, et un niveau qui ne valait pas forcément la peine de rester réveillé à trois heures du matin. C'est pour ça que je suis partagé. D'un point de vue sportif, je préfère une Coupe du monde à 32 équipes. Mais il ne faut pas croire que le format précédent était parfait non plus.»

Carlos Varela, lui, reconnaît la baisse de niveau, mais décide de prendre du plaisir malgré tout : «Si on parle purement football, c'est une baisse de niveau. Mais en tant que téléspectateur, au niveau émotionnel, j'ai aimé voir des sélections comme Curaçao, Haïti ou d'autres pays. Une Coupe du monde, c'est aussi découvrir des joueurs, des pays et des approches tactiques différentes.» Il poursuit : «Dans une Coupe du monde, on se souvient du vainqueur, mais aussi des équipes coup de cœur. Ce ne sont pas forcément celles qui vont au bout, ce sont celles qui créent des émotions.»

Claude Gross n'en est pas complètement convaincu : «Bien sûr qu'il y a de belles histoires. Voir des équipes comme le Cap-Vert ou d'autres se qualifier, c'est sympathique. Mais ensuite, on se retrouve avec un Argentine - Cap-Vert en seizièmes de finale. Est-ce qu'il y aura vraiment un match ? Je n'en suis pas sûr.» Il ajoute : «Cette Coupe du monde n'est plus celle que j'ai connue dans ma jeunesse. À l'époque, il y avait déjà des petites équipes, mais elles avaient gagné leur place. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop.»

Un format qui fait débat

C'est probablement sur le format que les critiques de nos trois experts sont les plus franches : «À 32 équipes, c'était mieux. Il fallait terminer parmi les deux premiers du groupe. Tu n'avais pas de meilleurs troisièmes repêchés pour créer des seizièmes de finale. Tu perdais ton premier match, tu étais déjà en difficulté. Là, avec les meilleurs troisièmes, tu as beaucoup plus de marge et, pour moi, ça enlève quelque chose à la compétition», estime Claude Gross.

Ces qualifications des meilleurs troisièmes sont aussi à revoir pour Jérémy Manière : «Je ne suis pas hyper convaincu par le système. Parce que les équipes qui jouent à la fin de la phase de groupes peuvent davantage calculer que celles qui jouent au début. Il faudrait trouver une formule qui oblige les équipes à jouer à fond jusqu'au bout.»

Et Claude Gross d'ajouter : «J'ai quand même eu l'impression que certains matches de la dernière journée ont été calculés. Je n'accuse personne, mais certains comportements étaient étranges.»

Carlos Varela est du même avis concernant les qualifications pour la phase à élimination directe : «Avec les meilleurs troisièmes, il y a des situations compliquées. Il y a déjà des polémiques. Cela dit, les arrangements existaient déjà avant, mais ça enlève un peu de crédibilité à la phase de groupes. On commence parfois les seizièmes de finale avec des premiers de groupe moins bien lotis que certains deuxièmes ou troisièmes.»

Mais il rappelle que ce nouveau format permet de nouvelles émotions : «Les supporters, eux, s'en fichent de savoir qu'il y a désormais des seizièmes de finale. Ils célèbrent simplement une qualification historique. Tu peux dire aux Équatoriens : «Oui, mais vous êtes sortis des groupes parce que le format a changé.» Ils s'en moquent. Ce sont ces images-là qu'on retiendra.»

Trop de matches, trop de Coupe du monde ?

Autre sujet sensible : la quantité de matches à suivre. 72 juste pour la phase de groupe, contre 48 lors des dernières éditions.

Jérémy Manière évoque une forme de saturation : «Je consomme énormément de football tout au long de l'année, mais avec une Coupe du monde disputée de l'autre côté de l'Atlantique et des horaires compliqués pour la Suisse, tu passes forcément à côté de beaucoup de matches. J'ai beau regarder les résumés, ce n'est pas possible de tout suivre. Finalement, tu te concentres sur un seul match par journée, celui qui paraît le plus intéressant. À 32 équipes, tu avais moins cette impression que les matches s'enchaînaient sans que cela change vraiment ta journée.»

Claude Gross est encore plus tranchant : «Il y a une forme d'indigestion. Au final, tu suis beaucoup moins. Avant, tu connaissais tous les résultats, toutes les équipes, le programme par cœur. Aujourd'hui, c'est devenu impossible.»

À l'inverse, Carlos Varela assume complètement cette abondance : «Personnellement, plus il y en a, mieux c'est. Si un match ne m'intéresse pas, je ne le regarde pas. Je choisis ceux que j'ai envie de voir, et ce ne sont pas forcément les mêmes que quelqu'un d'autre. Certains sont passionnés par le football africain, d'autres veulent voir d'autres équipes : il y en a pour tous les goûts.»

Une phase de groupes vécue comme une mise en route

S'ils ne sont pas d'accord sur tout, Jérémy Manière, Carlos Varela et Claude Gross s'accordent sur un point : le vrai spectacle commence maintenant.

«À partir des seizièmes de finale, il n'y a plus de calcul possible. C'est là que le spectacle commence vraiment. Les gros matches arrivent, les affiches deviennent plus intéressantes et un premier tri sportif a déjà été effectué. Les équipes qui n'avaient peut-être pas le niveau d'une Coupe du monde ont disparu, et c'est à partir de là que le tournoi prend réellement son envol», estime Jérémy Manière.

Claude Gross résume son ressenti avec humour : «Ça fait combien de temps que ça a commencé cette Coupe du monde ? Deux semaines ? On peut dire que deux semaines de préliminaires, c'est beaucoup.»

Carlos Varela conclut avec philosophie : «J'ai eu toutes les belles histoires avant, j'ai le très haut niveau maintenant, c'est gagnant-gagnant.»

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