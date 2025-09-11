Après de nombreuses années passées à l’étranger, Xherdan Shaqiri est revenu l’an dernier dans son pays natal. Au FC Bâle, le joueur-spectacle a retrouvé le sourire, comme il l’a confié dans une interview à la «Gazzetta dello Sport».

Xherdan Shaqiri veut encore connaître de grands succès avec le FC Bâle. KEYSTONE

Syl Battistuzzi Clara Francey

Le 15 juillet 2024, après 125 sélections et 32 buts, Shaqiri mettait un terme à sa carrière internationale. Tandis que ses anciens coéquipiers disputaient les qualifications pour la Coupe du monde en ce début du mois de septembre, l'attaquant de 33 ans a donc profité d’une pause. A cette occasion, il a accordé un long entretien au quotidien italien la «Gazzetta dello Sport».

Shaqiri y révèle qu’avant de rejoindre l’Inter en 2015, il a failli signer… à la Juventus, où il aurait dû remplacer le meneur de jeu Diego. Son passage décevant chez les Nerazzurri - il n’y reste que six mois avant de filer à Stoke City - n’est pas une surprise à ses yeux : il estime avoir intégré «l’une des équipes de l’Inter les plus faibles de ces 15 dernières années».

Sous Roberto Mancini, il aurait aimé bénéficier de «un peu plus de temps de jeu». Mais l’entretien ne se limite pas à ce chapitre, et aborde plusieurs autres thèmes.

Xherdan Shaqiri sur…

… son retour à Bâle

«Grâce au FC Bâle, j’ai retrouvé ma motivation et mon sourire. Je me sens comme un génie fou. La saison dernière a montré que j’ai encore ce qu’il faut pour faire la différence.»

… ses blessures à répétition

«Qui sait comment ma carrière se serait déroulée sans mes soucis physiques… Les dernières années ont été très dures. Mais aujourd’hui, en Suisse, je vais bien et je suis heureux.»

… sa carrière en équipe nationale

«La Suisse et le Kosovo sont les pays de mon cœur. Ils racontent mon histoire et celle de ma famille. Porter le maillot de la Nati a été un honneur et un privilège, tout comme marquer à l’Euro ou à la Coupe du monde. Pour moi, cela signifie maison, famille, souvenirs et bien plus encore. Je jouais aussi pour mes parents.»

… le meilleur entraîneur de sa carrière

«Guardiola est le meilleur sur le plan tactique et dans la construction du jeu. Il a tenté de révolutionner la manière de jouer au Bayern et en Allemagne, et selon moi, il a réussi. J’ai eu beaucoup de bons entraîneurs. Je tiens aussi à citer Ottmar Hitzfeld, un grand monsieur, auquel je suis très attaché. Un entraîneur d’une autre époque.»

… le meilleur coéquipier de sa carrière

«J’ai évolué aux côtés de nombreux grands joueurs, tous différents et difficiles à comparer. Mais si je dois en citer un, je dirais Ribéry. Il jouait à mon poste et m’a impressionné dès le premier entraînement. En dehors du terrain, il paraissait calme et souriant ; sur le terrain, il était une force de la nature. Son dribble, sa qualité… Frank est l’une des plus belles personnes que j’ai rencontrées dans le football.»

… l’idée de la retraite

«Non, je n’y pense pas. J’ai 33 ans et toujours une grande envie de conquérir le monde et de prouver ma valeur. Je veux gagner et vivre encore beaucoup de succès. Après ma carrière, je me vois entrepreneur. J’ai déjà lancé quelques activités, mais le football reste pour l’instant ma priorité. Je veux prouver que je suis encore ce «génie fou». J’ai encore beaucoup à donner.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

