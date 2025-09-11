  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Xherdan Shaqiri «Je veux prouver que je suis toujours ce génie fou»

Clara Francey

11.9.2025

Après de nombreuses années passées à l’étranger, Xherdan Shaqiri est revenu l’an dernier dans son pays natal. Au FC Bâle, le joueur-spectacle a retrouvé le sourire, comme il l’a confié dans une interview à la «Gazzetta dello Sport».

Xherdan Shaqiri veut encore connaître de grands succès avec le FC Bâle.
Xherdan Shaqiri veut encore connaître de grands succès avec le FC Bâle.
KEYSTONE

Syl Battistuzzi

11.09.2025, 11:41

11.09.2025, 11:55

Le 15 juillet 2024, après 125 sélections et 32 buts, Shaqiri mettait un terme à sa carrière internationale. Tandis que ses anciens coéquipiers disputaient les qualifications pour la Coupe du monde en ce début du mois de septembre, l'attaquant de 33 ans a donc profité d’une pause. A cette occasion, il a accordé un long entretien au quotidien italien la «Gazzetta dello Sport».

Shaqiri y révèle qu’avant de rejoindre l’Inter en 2015, il a failli signer… à la Juventus, où il aurait dû remplacer le meneur de jeu Diego. Son passage décevant chez les Nerazzurri - il n’y reste que six mois avant de filer à Stoke City - n’est pas une surprise à ses yeux : il estime avoir intégré «l’une des équipes de l’Inter les plus faibles de ces 15 dernières années».

Sous Roberto Mancini, il aurait aimé bénéficier de «un peu plus de temps de jeu». Mais l’entretien ne se limite pas à ce chapitre, et aborde plusieurs autres thèmes.

Xherdan Shaqiri sur…

… son retour à Bâle

«Grâce au FC Bâle, j’ai retrouvé ma motivation et mon sourire. Je me sens comme un génie fou. La saison dernière a montré que j’ai encore ce qu’il faut pour faire la différence.»

… ses blessures à répétition

«Qui sait comment ma carrière se serait déroulée sans mes soucis physiques… Les dernières années ont été très dures. Mais aujourd’hui, en Suisse, je vais bien et je suis heureux.»

… sa carrière en équipe nationale

«La Suisse et le Kosovo sont les pays de mon cœur. Ils racontent mon histoire et celle de ma famille. Porter le maillot de la Nati a été un honneur et un privilège, tout comme marquer à l’Euro ou à la Coupe du monde. Pour moi, cela signifie maison, famille, souvenirs et bien plus encore. Je jouais aussi pour mes parents.»

… le meilleur entraîneur de sa carrière

«Guardiola est le meilleur sur le plan tactique et dans la construction du jeu. Il a tenté de révolutionner la manière de jouer au Bayern et en Allemagne, et selon moi, il a réussi. J’ai eu beaucoup de bons entraîneurs. Je tiens aussi à citer Ottmar Hitzfeld, un grand monsieur, auquel je suis très attaché. Un entraîneur d’une autre époque.»

… le meilleur coéquipier de sa carrière

«J’ai évolué aux côtés de nombreux grands joueurs, tous différents et difficiles à comparer. Mais si je dois en citer un, je dirais Ribéry. Il jouait à mon poste et m’a impressionné dès le premier entraînement. En dehors du terrain, il paraissait calme et souriant ; sur le terrain, il était une force de la nature. Son dribble, sa qualité… Frank est l’une des plus belles personnes que j’ai rencontrées dans le football.»

… l’idée de la retraite

«Non, je n’y pense pas. J’ai 33 ans et toujours une grande envie de conquérir le monde et de prouver ma valeur. Je veux gagner et vivre encore beaucoup de succès. Après ma carrière, je me vois entrepreneur. J’ai déjà lancé quelques activités, mais le football reste pour l’instant ma priorité. Je veux prouver que je suis encore ce «génie fou». J’ai encore beaucoup à donner.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Archive sur Xherdan Shaqiri

Le jeu de Shaqiri sous l'oeil de Carlos Varela

Le jeu de Shaqiri sous l'oeil de Carlos Varela

Xherdan Shaqiri évolue à un niveau au-dessus avec Bâle en cette fin de saison de Super League. On l'a suivi lors du match contre Servette, où le capitaine rhénan a de nouveau brillé, avec un but et deux passes décisives.

09.05.2025

Les plus lus

Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
La poisse continue de coller aux lattes des spécialistes de la vitesse français !
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père