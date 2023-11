Jérémy Manière : «C’est une réaction d'enfant pourri gâté»

Ardon Jashari a refusé sa sélection en équipe de Suisse M21 pour les éliminatoires à l’Euro 2025. «Une réaction d'enfant pourri gâté», selon Jérémy Manière, qui a été débattue dans notre émission «Match après match». Extrait.

Son absence aurait pu passer inaperçue, mais elle fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours dans le monde footballistique helvétique. Non convoqué par Murat Yakin pour les derniers matches de qualifications à l’Euro 2024, Ardon Jashari ne figure également pas dans l’équipe de Suisse M21. Et la raison est on ne peut plus claire : le milieu de terrain lucernois de 21 ans a tout simplement refusé sa sélection avec les espoirs.

Un choix qui suscite de vives réactions dans le milieu. «J’ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'il y a des polémiques autour de lui. Je pense que son image va être écornée», a estimé Ugo Curty, journaliste chez Sport-Center, dimanche dans l’émission «Match après match».

«C'est en ligne droite du conflit qu'il a eu avec le FC Lucerne» Alain Rohrbach Journaliste blue Sport

«Ça fait mal à l'image, c’est aussi ta relation avec l’ASF», a rebondi notre collègue Vincent Rigolet. «De dire : ‘Non, je veux pas aller avec les M21’, ça ne se fait pas. Dans une carrière, tu dois aussi voir sur le long terme : aller avec les M21 pour gagner ta place avec l’équipe A.»

«La question, c'est comment tu le traduis. C’est la frustration de ne pas avoir été appelé en équipe A ? C’est quoi ? C'est le joueur ? C’est son caractère ? C’est son entourage ? C'est en ligne droite du conflit qu'il a eu en début de saison avec son club», s’est interrogé notre journaliste Alain Rohrbach.

Jashari n’en est en effet pas à son premier coup d’éclat. Cet été, il avait tenté de forcer la main au FC Lucerne pour être transféré au FC Bâle. «Il est destitué du brassard de capitaine, il force un transfert au FC Bâle alors qu'il est sous contrat. Il change d'agent entre temps, il est très mal conseillé. Finalement, il revient dans le groupe, il rejoue et on lui remet même le brassard», a rappelé notre consultant Jérémy Manière.

Avant de ne pas mâcher ses mots à l’encontre de celui qui compte deux apparitions avec la Nati : «C’est une réaction d'enfant pourri gâté. C’est un peu dur, je m'enflamme un petit peu, mais la réaction qu'il a eue, on ne peut pas la qualifier autrement.»

Si Jashari ne souhaite pas aider les «Rougets» dans leur course à la qualification à l’Euro 2025, Fabian Rieder, qui évolue en Ligue 1 à Rennes, a lui répondu présent, et ce malgré un statut davantage «légitime» en équipe A que son homologue de Suisse centrale.

«C’est plus que simplement accepter sa nomination avec l'équipe M21 : il est content d'y aller. Il le dit : ‘J’ai ce rôle de mener le vestiaire, de leader’. Il l'accepte. C’est la différence entre Rieder et Jashari. Ce n’est pas de dire que Rieder est ultra content d'aller en M21. C’est juste que dans l'image et dans le discours, c'est beaucoup plus positif. Tu as envie de dire que c’est un bon gars et que tu vas le garder pour l'équipe A», a relevé Vincent Rigolet.

«Je ne serais pas étonné qu'il y ait une sanction de l'ASF» Jérémy Manière Consultant blue Sport

Reste désormais à savoir si le capitaine du FC Lucerne va être sanctionné par l’Association suisse de football, qui ne s’est pas encore officiellement exprimée sur le sujet. «J'ai pris acte de sa décision, elle ne me ravit pas», a toutefois reconnu Pierluigi Tami dans les colonnes du «Matin». Le directeur des équipes nationales souhaite «prendre le temps de parler avec lui (...) pour comprendre ses motivations».

Pour Jérémy Manière, une lourde suspension est envisageable : «Je ne serais pas étonné qu'il y ait une sanction que l'ASF ne communiquera pas. Il sera peut-être pendant un ou deux ans simplement pas qualifié.» Même son de cloche chez Alain Rohrbach : «Je trouverais choquant qu’il n’y en ait pas. En termes d'image, tu ne peux pas te permettre ça.»

En attendant, l’équipe de Suisse M21 a deux rencontres à disputer au Stade de la Maladière à Neuchâtel ces prochains jours. Elle retrouvera samedi l’Arménie, qui l’avait tenue en échec (0-0) en octobre dernier, avant de défier mardi la Roumanie. Evidemment, sans Ardon Jashari...