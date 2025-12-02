Le PSG, tenant du titre, se déplacera pour affronter Vendée Fontenay (National 3, 5e division) et Marseille ira à Bourg-en-Bresse (3e div.), pour les 32e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre, selon le tirage au sort effectué lundi.

👀😅 Le portable qui chauffe et l'appel visio complètement fou des joueurs de Vendée Fontenay qui célèbrent d'avoir tiré le PSG en Coupe de France.



LES ÉMOTIONS. 😍 pic.twitter.com/RsngzWRi1P — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Aucune grosse affiche n'a été tirée, si ce n'est une rencontre Auxerre - Monaco, entre clubs de l'élite. Le nouveau leader de Ligue 1, Lens, ira à Feignies (4e div.).

Les principaux matches des 32e de finale : Concarneau (D3) - Nantes (L1)

Vendée Fontenay (D5) - PSG (L1)

Les Herbiers (D4) - Angers (L1)

Les Sables (D5) - Rennes (L1)

Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)

Auxerre (L1) - Monaco (L1)

Bourg-en-Bresse (3e div.) - Marseille (L1)

Feignies (4e div.) - Lens (L1)

Saint-Cyr (R1) - Lyon (L1)

Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)

Saint-Maur (4e div.) - Lille (L1)