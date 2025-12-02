Le PSG, tenant du titre, se déplacera pour affronter Vendée Fontenay (National 3, 5e division) et Marseille ira à Bourg-en-Bresse (3e div.), pour les 32e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre, selon le tirage au sort effectué lundi.
Aucune grosse affiche n'a été tirée, si ce n'est une rencontre Auxerre - Monaco, entre clubs de l'élite. Le nouveau leader de Ligue 1, Lens, ira à Feignies (4e div.).
Les principaux matches des 32e de finale :
- Concarneau (D3) - Nantes (L1)
- Vendée Fontenay (D5) - PSG (L1)
- Les Herbiers (D4) - Angers (L1)
- Les Sables (D5) - Rennes (L1)
- Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)
- Auxerre (L1) - Monaco (L1)
- Bourg-en-Bresse (3e div.) - Marseille (L1)
- Feignies (4e div.) - Lens (L1)
- Saint-Cyr (R1) - Lyon (L1)
- Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)
- Saint-Maur (4e div.) - Lille (L1)