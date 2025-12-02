  1. Clients Privés
Ils tirent le PSG en Coupe «J'étais dans les tribunes contre Liverpool et là je vais jouer contre eux !»

Clara Francey

2.12.2025

Le PSG, tenant du titre, se déplacera pour affronter Vendée Fontenay (National 3, 5e division) et Marseille ira à Bourg-en-Bresse (3e div.), pour les 32e de finale de la Coupe de France qui se dérouleront du 19 au 21 décembre, selon le tirage au sort effectué lundi.

Agence France-Presse

02.12.2025, 08:30

02.12.2025, 08:33

Aucune grosse affiche n'a été tirée, si ce n'est une rencontre Auxerre - Monaco, entre clubs de l'élite. Le nouveau leader de Ligue 1, Lens, ira à Feignies (4e div.).

Inédit en Coupe de France. «J'ai cru que j'allais faire un AVC» - Une équipe se qualifie après... 44 tirs au but !

Inédit en Coupe de France«J'ai cru que j'allais faire un AVC» - Une équipe se qualifie après... 44 tirs au but !

Les principaux matches des 32e de finale :

  • Concarneau (D3) - Nantes (L1)
  • Vendée Fontenay (D5) - PSG (L1)
  • Les Herbiers (D4) - Angers (L1)
  • Les Sables (D5) - Rennes (L1)
  • Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)
  • Auxerre (L1) - Monaco (L1)
  • Bourg-en-Bresse (3e div.) - Marseille (L1)
  • Feignies (4e div.) - Lens (L1)
  • Saint-Cyr (R1) - Lyon (L1)
  • Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)
  • Saint-Maur (4e div.) - Lille (L1)
