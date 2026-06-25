Johan Djourou est le nouveau coach de la première équipe féminine d'Etoile Carouge, pensionnaire de LNB, a annoncé jeudi le club stellien. La durée du contrat de l'ancien défenseur international n'a pas été communiquée.

Le Genevois aux 76 sélections en équipe de Suisse et aux trois phases finales de Coupe du monde retrouve donc le club qui l'avait formé, après avoir entraîné l'équipe féminine du FC Lancy. Il avait quitté la Fontenette à 17 ans pour rejoindre Arsenal.

«Au-delà de son impressionnant parcours, c’est une vision, une passion et une ambition que Johan apporte à Etoile Carouge. Son profil s’inscrit parfaitement dans la dynamique de progression constante de notre section féminine, dont les ambitions ne cessent de grandir», écrit Etoile Carouge sur son site internet.

Johan Djourou garde par ailleurs en parallèle son poste de Directeur technique de l'équipe de Suisse dames au sein de l'ASF, a précisé l'instance dans un communiqué. Ses tâches et responsabilités au sein des équipes nationales restent inchangées.