Mondial 2026
Le Portugal tient déjà son nouveau sélectionneur
Jorge Jesus va prendre les rênes du Portugal
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Jorge Jesus doit être présenté vendredi au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier. Le technicien portugais succédera à l'Espagnol Roberto Martinez.
Le coach de 71 ans et la Fédération portugaise de football sont parvenus à «un accord total», a indiqué cette source. Jorge Jesus prendra les rênes de la Seleçao cinq jours après son élimination en 8es de finale du Mondial 2026, face à l'Espagne (1-0).
L'entraîneur, qui avait quitté le club saoudien d'Al-Nassr en mai dernier, doit signer un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme du Mondial 2030 qui sera co-organisé par le Portugal, l'Espagne et le Maroc.