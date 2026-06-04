Jose Mourinho engage des poursuites contre la Turquie devant la CEDH ATS

José Mourinho a engagé des poursuites contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), a-t-on appris jeudi. Le technicien portugais argue notamment que son droit à la liberté d'expression a été violé lorsqu'il dirigeait l'équipe turque de Fenerbahçe.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Selon la CEDH, le Portugais a déposé en mars 2025 une requête contre des sanctions que lui a infligées fin 2024 la Fédération turque (TFF) pour des déclarations et comportements «antisportifs» visant les supporters d'une équipe adverse et des arbitres d'une rencontre du championnat turc.

La commission de discipline de la Fédération turque de football l'avait condamné à un match de suspension ainsi qu'à deux amendes d'un montant total de quelque 180000 euros.

«S'appuyant sur l'article 6 §1 de la Convention, le requérant fait valoir que le différend en question n'a pas été tranché par un tribunal indépendant et impartial», écrit la CEDH dans un exposé des faits datant du 13 mai.

Recevable

L'entraîneur portugais, qui affirme que la décision motivée de la TFF ne lui avait jamais été notifiée, «se plaint en outre que son droit à la liberté d'expression a été enfreint par les sanctions imposées», indique la Cour européenne. La CEDH a jugé la requête recevable et adressé une série de questions aux autorités turques.

Arrivé à Istanbul en juin 2024, l'autoproclamé «Special One» avait été remercié par Fenerbahçe en août 2025. Le Portugais, qui entraîne depuis le Benfica Lisbonne, pourrait reprendre les rênes du Real Madrid dans les prochains jours.