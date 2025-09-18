L'entraîneur portugais José Mourinho a été nommé jeudi au poste d'entraîneur du Benfica Lisbonne, qui avait limogé son prédécesseur Bruno Lage après sa défaite face à Qarabag en première journée de Ligue des champions, a annoncé le club.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Remercié fin août par les Turcs de Fenerbahçe, au lendemain de leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Benfica, le coach de 62 ans a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison 2026/2027, a précisé le club lisboète dans un communiqué.

«Je ressens beaucoup d'émotions mais je pense que l'expérience m'aidera à les maîtriser», a commenté «Mou» lors de sa présentation à la presse au centre d'entraînement du Benfica, dans la banlieue sud de Lisbonne.

«Je suis l'entraîneur d'un des plus grands clubs du monde. Je veux me focaliser sur cette mission, sur le plaisir de faire quelque chose de vraiment passionnant», a-t-il ajouté.

Le «Special One», qui a lancé sa carrière internationale grâce aux succès obtenus entre 2002 et 2004 aux commandes du FC Porto, revient ainsi dans son pays et dans le club où il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur, il y a 25 ans.

Après avoir été l'assistant de Bobby Robson et de Louis van Gaal au FC Barcelone, c'est au Benfica qu'il est devenu coach principal en septembre 2000, mais il est parti après seulement onze matches. «Cela fait 25 ans, mais je ne suis pas venu pour célébrer ma carrière», a-t-il affirmé jeudi, en se disant «plus vivant que jamais».