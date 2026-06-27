Tenaillée par le doute pendant une bonne heure, l’Angleterre a fini par assurer l’essentiel. Elle a battu 2-0 le Panama à New York pour remporter le groupe L, son premier objectif dans ce Mondial.

Auteur de l’ouverture du score et passeur décisif pour le 2-0 de Harry Kane, Jude Bellingham a été le grand homme de la rencontre. Positionné plus en retrait par Thomas Tuchel en l’absence de Declan Rice blessé, le joueur du Real Madrid a livré une performance de choix.

Il a surgi à la 62e pour marquer du gauche sur un corner de Bukayo Saka. Cinq minutes plus tard, il déposait un ballon sur la tête de Harry Kane. Le capitaine des «Three Lions» ne s’est pas fait prier pour inscrire son 11e but en Coupe du monde.

Avant l’impulsion décisive donnée par Bellingham, les Anglais n'avaient pas vraiment été à la fête contre l’une des équipes les plus modestes du tournoi. Jordan Pickford a, en effet, dû s’employer pour garder sa cage inviolée face à des Panaméens qui auront offert une réplique presque inattendue pendant une heure.

A Philadelphie, la Croatie a cueilli les trois points de la victoire (2-1 devant le Ghana, qui était déjà qualifié après son 0-0 contre l'Angleterre, pour prendre la deuxième place de ce groupe. Elle a arraché la victoire à la 83e minute avec une tête de Nikola Vlasic sur un corner de l’éternel Luka Modric. Dix minutes plus tôt, les Ghanéens avaient répondu à l’ouverture du score de Petar Susic (31e) par Derrick Luckassen. Mais l’honnêteté commande de souligner qu’ils n’en ont pas fait assez pour mériter un autre sort.