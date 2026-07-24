Football
Jürgen Klopp nommé sélectionneur de l'Allemagne
Consultant pour une chaîne allemande lors du Mondial 2026, Jürgen Klopp avait ouvertement critiqué son prédécesseur Julian Nagelsmann.
ATS
Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé la fédération vendredi. Le technicien de 59 ans dirigera la «Mannschaft» jusqu'en 2030 au moins.
Klopp succède à Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste après l'élimination en 16e de finale de la Coupe du monde face au Paraguay (1-1, 4-3 tab). L'ancien entraîneur légendaire de Liverpool aura pour tâche de redonner à l'Allemagne sa gloire d'antan, elle qui n'a plus dépassé les quarts de finale d'un tournoi majeur depuis la demi-finale de l'Euro 2016.
A 59 ans, celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Mayence était directeur du football mondial chez Red Bull depuis 2024. Après avoir connu le succès au Borussia Dortmund, il a passé neuf ans sur le banc de Liverpool (2015-2024), remportant notamment le championnat en 2020, mettant fin à 30 ans d'attente pour les Reds, et la Ligue des champions en 2019.
Avec un contrat portant jusqu'en 2030, Klopp a devant lui quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du monde. Réputé pour son style offensif et adepte du contre-pressing, il aura la lourde tâche de redonner des couleurs à une génération de joueurs allemands en perdition par rapport aux années de gloire passées.