Karim Benzema «Deschamps ? Je ne suis pas là pour alimenter la polémique»

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

L'attaquant Karim Benzema, qui avait annoncé sa retraite internationale après le Mondial 2022, n'a pas fermé la porte à un retour en équipe de France dans un entretien accordé au quotidien sportif français «L'Equipe» publié jeudi. Le buteur de 37 ans est également revenu sur le sujet Didier Deschamps

Karim Benzema n'a pas fermé la porte à un retour en équipe de France.
Karim Benzema n'a pas fermé la porte à un retour en équipe de France.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

11.12.2025, 20:59

11.12.2025, 21:35

«Si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue (...) J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là», explique le joueur d'Al-Ittihad (Arabie saoudite) âgé de 37 ans, à sept mois du Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet).

Football. Et si Karim Benzema faisait son retour en Bleu ?

FootballEt si Karim Benzema faisait son retour en Bleu ?

«Là, on parle d'une Coupe du monde. Forcément, ce ne sont pas des choses où il faut dire: ‘Non, je n'ai pas envie’. Parce que c'est mentir de dire ‘Non, je n'ai pas envie de jouer une Coupe du monde’», a ajouté le Ballon d'Or 2022.

La carrière internationale de Benzema a connu de nombreux soubresauts sous l'ère de Didier Deschamps. Ecarté de l'Euro 2016 en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle il a été condamné à un an de prison avec sursis en 2021 pour complicité de tentative de chantage, il avait été rappelé par le sélectionneur pour disputer l'Euro 2021.

«Deschamps ? Pas là pour alimenter encore la polémique»

L'ex-star du Real Madrid avait ensuite dû renoncer in extremis à la Coupe du monde au Qatar en 2022 et avait quitté le groupe juste avant l'entrée en lice des Bleus en raison d'une blessure musculaire lors d'une séance d'entrainement à Doha.

Au lendemain de la défaite des Français en finale face à l'Argentine, il avait annoncé mettre à un terme à son aventure en bleu et avait repris rapidement l'entraînement, n'hésitant pas à s'en prendre à Didier Deschamps sur les réseaux sociaux dans des termes énigmatiques, déclenchant une controverse sur les causes de son éviction.

«Il doit se mettre dans la tête que...». Karim Benzema se lâche sur le cas Mbappé

«Il doit se mettre dans la tête que...»Karim Benzema se lâche sur le cas Mbappé

Interrogé par L'Equipe sur cette fin brutale, Benzema n'a pas souhaité alimenter la polémique avec Deschamps. «Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça... Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C'est du passé pour moi. On passe à autre chose», a-t-il indiqué.

Les champions du monde français se sont réveillés dimanche sans Karim Benzema, Ballon d'Or terrassé par une nouvelle blessure, un «gros coup dur» pour les Bleus avant d'affronter l'Australie au Mondial mardi.

20.11.2022

