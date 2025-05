L'été dernier, Kevin Mbabu a fait sensation en rejoignant la Superliga danoise. Le FC Midtjylland, dans la paisible ville de Herning, a fait appel au Genevois pour jouer les patrons au sein d'une équipe multiculturelle.

Arrivé l’été dernier, Kevin Mbabu se plaît à Midtjylland. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Le campus du champion du Danemark, ouvert il y a deux ans à un quart d'heure du centre de Herning, est idyllique. Seul un vent assez mordant rappelle que l'on se trouve dans le nord de l'Europe. «Il ne fait pas toujours aussi beau», assurera plus tard Kevin Mbabu, qui a reçu Keystone-ATS jeudi, en riant.

Un niveau un peu plus élevé qu'en Suisse

Sur le terrain d'entraînement, Kevin Mbabu est l'un des plus engagés. A l'échauffement sur le petit terrain, mais aussi après sur le grand, il ne cesse de courir sur son couloir droit. Latéral ou ailier ? Mbabu est comme toujours à la fois l'un et l'autre.

Dans une équipe plutôt jeune, il est l'un des plus expérimentés. «Pour nous, il est une figure de proue. C'est pour cela que nous l'avons fait venir», souligne le coach Thomas Thomasberg. La langue usuelle est l'anglais. «Nous avons 18 nationalités dans l'équipe», révèle Mbabu.

Son départ pour le Danemark l'été dernier a quelque peu surpris. Malgré un contrat en cours à Fulham, le Genevois de 30 ans avait rejoint le FC Midtjylland juste avant la fin du mercato, après avoir été prêté à Servette et à Augsburg. «C'était la meilleure offre à ce moment-là», dit-il.

«Du point de vue du niveau, je classerais la ligue danoise un peu au-dessus de la Super League suisse. Il y a un peu plus de talent – sauf peut-être Bâle cette année avec Shaqiri», raconte Mbabu. «Ici, on joue vite, avec beaucoup d'engagement. La moyenne d'âge est de 22-23 ans». Pour beaucoup, il s'agit d'une étape intermédiaire avant le saut espéré dans l'un des grands championnats.

Une vie très tranquille

Kevin Mbabu se sent bien au Danemark, où il habite «une belle maison dans la campagne» à trois quarts d'heure de Herning. «La vie est très calme ici», raconte-t-il en souriant. «Les magasins ouvrent à 9h et ferment à 18h. On ne se stresse pas trop». Et il n'y a surtout jamais d'embouteillage: «Si tu arrives en retard et que tu prétends que c'est à cause du trafic, tout le monde sait que tu mens.»

Sur le plan sportif, le club et Mbabu ont raté une grande occasion dimanche soir en concédant l'égalisation à sept minutes de la fin du match au sommet à Copenhague. A deux journées de la fin, son équipe accuse une longueur de retard sur le FC Copenhague. «Nous avons manqué l'occasion de ‘tuer’ le match», s'énerve l'international suisse aux 25 sélections. «C'est assez frustrant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à gagner nos deux derniers matches et à espérer un faux pas de Copenhague.»

La Coupe du monde 2026 comme objectif

Mbabu continue d'espérer un retour dans un plus grand championnat, et rêve surtout d'une participation à la Coupe du monde 2026. Même si ses contacts avec le sélectionneur Murat Yakin sont plutôt rares, regrette celui qui compte bien honorer sa deuxième année de contrat au Danemark. Il n'a plus évolué en équipe de Suisse depuis novembre dernier, contre la Serbie en Ligue des Nations.

Kevin Mbabu n'a vécu qu'un seul grand tournoi jusqu'ici, l'Euro 2021. En 2022, il a été victime de la dernière coupe dans l'effectif avant la Coupe du monde au Qatar. «J'ai toujours envie de représenter mon pays», souligne-t-il. «L'équipe nationale est et sera toujours un objectif pour moi. Maintenant, je dois justement montrer sur le terrain que je mérite une nomination.»

Kevin Mbabu ne veut en aucun cas se plaindre: «La plupart des jeunes footballeurs rêvent de pouvoir jouer un jour en Super League. J'ai déjà vécu tellement de choses, je ne vais certainement pas me plaindre». Ainsi, Mbabu se plaît au Danemark, désigné par de nombreux sondages comme «le pays le plus heureux du monde». Et il espère malgré tout franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

