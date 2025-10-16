  1. Clients Privés
Football Patrick Kluivert quitte son poste de sélectionneur de l’Indonésie

ATS

16.10.2025 - 10:13

Le sélectionneur de l'Indonésie Patrick Kluivert a quitté son poste après avoir échoué à qualifier la sélection pour la Coupe du Monde 2026. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Fédération indonésienne de football (PSSI).

Patrick Kluivert a quitté son poste de sélectionneur de l'Indonésie.
Patrick Kluivert a quitté son poste de sélectionneur de l'Indonésie.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.10.2025, 10:13

La fédération indonésienne et l'ex-attaquant international néerlandais, nommé à la tête de la sélection Garuda en janvier dernier, «ont officiellement convenu d'une fin anticipée de coopération par consentement mutuel», selon le communiqué de la fédération.

L'Indonésie n'est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2026 disputé aux Etats-Unis, Mexique et Canada, après avoir enregistré deux défaites contre l'Arabie saoudite (3-1) et l'Irak (1-0) lors du 4e tour qualificatif de la zone Asie.

L'Indonésie tentait de participer au tournoi mondial pour la première fois depuis 1938, quand elle avait pris part à la Coupe du monde en France, sous l'appellation d'Indes orientales néerlandaises. L'ex-attaquant de Barcelone, âgé de 49 ans, avait succédé au Sud-Coréen Shin Tae-yong.

