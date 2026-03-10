Le défenseur anglais Kyle Walker (35 ans) a annoncé mardi la fin de sa carrière internationale, riche de 96 sélections et de cinq tournois majeurs sous le maillot des Three Lions. Il a atteint à deux reprises la finale de l'Euro, en 2021 et 2024.

Kyle Walker a annoncé mardi la fin de sa carrière internationale. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

«Je suis triste de prendre cette décision, mais je suis aussi très fier de ce que j'ai accompli avec l'Angleterre», a déclaré dans un communiqué le latéral droit de Burnley, formé à Sheffield United, passé par Tottenham (2009-2017) et multititré avec Manchester City (2017-2025).

Le défenseur réputé pour son impressionnante vitesse de course a débuté avec le maillot national sous Fabio Capello, en novembre 2011 contre l'Espagne à Wembley, où il est entré en jeu à la place de Scott Parker, son actuel entraîneur à Burnley.

Walker a été un des hommes de base de Gareth Southgate (2016-2024), le sélectionneur qui a ramené l'Angleterre au centre du jeu. Avec lui, il était titulaire lors des championnats d'Europe en 2021 et 2024, terminés sur une défaite en finale contre l'Italie et l'Espagne, respectivement, et durant les Coupes du monde en 2018 (défaite en demi-finale) et 2022 (élimination en quarts).

Il a participé aux deux premiers rassemblements de Thomas Tuchel, l'actuel sélectionneur, en mars et juin 2025, et n'a plus été appelé depuis.