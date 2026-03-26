Kylian Mbappé, de retour de blessure à un genou, a démenti mercredi les informations selon lesquelles le Real Madrid aurait ausculté le mauvais genou, affirmant que cette information n'était «pas vraie».

❌ "CE N'EST PAS VRAI !"



🇫🇷 Kylian Mbappé dément les spéculations sur l'auscultation du mauvais genou par les équipes médicales du Real Madrid. pic.twitter.com/sA0Yh3I5HQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«L'information qui dit qu'on avait ausculté le mauvais genou n'est pas vraie», a dit l'attaquant en conférence de presse, à la veille du match amical entre la France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough (Massachussets).

«Je suis peut-être responsable indirectement parce que je n'ai pas communiqué et quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qu'il se passe, ça laisse la porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu», a-t-il expliqué.

Mbappé, blessé au genou gauche, aurait été ausculté au genou droit par l'encadrement médical du Real Madrid, selon la presse espagnole et française, ce qui aurait retardé l'évaluation de sa blessure.

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