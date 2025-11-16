  1. Clients Privés
«Récit fantasque» Kylian Mbappé face au PSG : la saga va connaitre un épisode crucial !

Gregoire Galley

16.11.2025

Le feuilleton Kylian Mbappé-PSG va connaitre un épisode crucial lundi avec une audience aux prud'hommes de Paris où le capitaine des Bleus va réclamer à son ex-employeur le versement de 55 millions d’euros d'impayés ainsi que la requalification de son CDD en CDI.

Kylian Mbappé avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-24 par le PSG.
Kylian Mbappé avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-24 par le PSG.
ats

Agence France-Presse

16.11.2025, 10:03

Dans les locaux parisien de la juridiction des prud’hommes, peu habituée à traiter des cas aussi médiatiques, les deux parties se retrouveront à partir de 13h00 «directement au bureau de jugement», sans passer par la case de «conciliation» préalable, «parce que Kylian Mbappé demande la requalification de son CDD en CDI», a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

Contactés par l'AFP, le club de la capitale et l'entourage de l'attaquant du Real Madrid ont souhaité réserver leurs commentaires à l’audience, dont la décision ne sera pas prise avant plusieurs mois, compte tenu des délais en vigueur aux prud'hommes.

«Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur», avait dénoncé en avril lors d'une conférence de presse l'avocate de Mbappé, Me Delphine Verheyden, ajoutant que son client «assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs» lésés par leurs clubs.

Ce litige empoisonne depuis longtemps les relations de la star avec son ancien club. L'attaquant avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-24 par le PSG, car il souhaitait aller au bout de son contrat jusqu'à l'été 2024, tout en fermant la porte à une prolongation au bout. Mbappé avait finalement été réintégré après la première journée du championnat.

Le PSG assure que cette réintégration s'est faite au terme d'un accord entre les deux parties stipulant que le joueur devait abandonner une partie des sommes dues à la fin de son contrat, pour préserver la santé financière du club. Un «fantasme», selon le camp Mbappé.

Qualifs Mondial 2026. La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Qualifs Mondial 2026La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

«Un récit fantasque»

Le capitaine des Bleus, qui a finalement rejoint le Real Madrid à l'été 2024, à l'issue de son contrat sans indemnité de transfert pour le PSG, réclame ainsi 55 millions d'euros de primes et salaires impayés, affirmant au contraire qu'aucun accord pour y renoncer n'a existé entre lui et le club, selon son entourage.

Un «récit fantasque», affirme de son côté le PSG, qui pointe des réunions au cœur de l'été 2023. Le joueur avait obtenu en avril dernier la saisie conservatoire de cette somme sur les comptes du PSG, mais cette décision a ensuite été annulée le 26 mai par la justice.

L’audience de lundi aux Prud'hommes a lieu quatre mois après le retrait en juillet de la plainte pénale pour harcèlement moral déposée par le joueur en mai contre le PSG. En dépit de ce retrait, l'instruction qui avait été ouverte était toujours en cours cet été.

Les deux camps ont également longtemps ferraillé devant les instances sportives, LFP et FFF, qui se sont déclarées inaptes à faire exécuter leurs décisions favorables au joueur, du fait d'une audience d'orientation en cours demandée par le club devant le tribunal judiciaire de Paris. Celle-ci devait se tenir en mai mais elle a été repoussée, sans nouvelle date connue.

Sportivement, la star traverse actuellement une période faste. Auteur d'un doublé jeudi face à l’Ukraine (4-0), qui a porté à 400 son nombre de buts marqués toutes compétitions confondues, un record de précocité à 26 ans, il a largement contribué à la qualification de l'équipe de France pour le Mondial-2026.

Légèrement blessé, il a été remis à disposition du Real Madrid, dont il est devenu l'homme fort, démontrant qu'il a bel et bien tourné la page du PSG depuis plusieurs mois, non sans avoir rendu hommage à son ancien club, lors de son sacre en Ligue des champions au printemps.

Archive sur le litige entre Mbappé et le PSG

Mbappé fait saisir 55 millions d'euros sur les comptes du PSG

Mbappé fait saisir 55 millions d'euros sur les comptes du PSG

Saisie conservatoire de 55 millions d'euros sur les comptes du PSG, prud'hommes: les avocats de Kylian Mbappé ont enclenché jeudi une vaste offensive pour des salaires et primes impayés par son ancien club, qui nie toute infraction.

11.04.2025

