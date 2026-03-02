  1. Clients Privés
«Une douleur persistante» Kylian Mbappé sous surveillance médicale à Paris

ATS

2.3.2026 - 18:33

Kylian Mbappé, touché au genou gauche depuis décembre, se trouve actuellement à Paris avec le staff médical du Real Madrid pour faire «un point précis sur l'évolution» de sa blessure, a appris l'AFP lundi auprès de l'entourage de l'attaquant français. Mais aucune «intervention chirurgicale» n'est prévue «à ce stade».

Kylian Mbappé à Paris pour faire le point sur son genou (image d’archives).
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

02.03.2026, 18:33

«D'un commun accord avec le club, des examens complémentaires sont réalisés afin de faire un point précis sur l'évolution de son genou», a précisé l'entourage du capitaine des Bleus dans un communiqué transmis lundi à l'AFP.

«À ce stade, il n'est pas question d'une intervention chirurgicale», indique-t-on de même source. «Cette démarche a pour objectif d'optimiser son suivi et de préparer une reprise dans les meilleures conditions.»

Alvaro Arbeloa. «Mbappé ? Le mieux c'est qu'il s'arrête et qu'il se rétablisse»

Alvaro Arbeloa«Mbappé ? Le mieux c'est qu'il s'arrête et qu'il se rétablisse»

«Une douleur persistante»

Mbappé, diminué par une lésion au ligament externe du genou gauche depuis fin 2025, avait été contraint de déclarer forfait pour la rencontre décisive contre Benfica mardi dernier en barrages retour de Ligue des champions après avoir ressenti «une douleur trop persistante» à l'entraînement, selon plusieurs sources jointes par l'AFP.

«Il n'existe aucun désaccord» entre le capitaine des Bleus et le club merengue au sujet de sa blessure, a affirmé son entourage.

«Kylian? Nous savons très bien ce qui lui arrive. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'il se remette de ses douleurs pour qu'il revienne à 100 %, avec confiance et la plus grande sécurité possible, lorsqu'il sera complètement rétabli et que ces douleurs auront disparu», a déclaré dimanche l'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa.

L'entraîneur madrilène, qui avait évoqué une absence de «plusieurs jours» voire «plusieurs semaines» de l'attaquant français, n'a pas voulu donner plus de précisions. Interrogé par l'AFP, l'entourage de Mbappé n'a pas précisé sa durée d'indisponibilité.

Deux échéances cruciales attendent le Real Madrid dans les jours qui viennent, avec les 8e de finale aller et retour de Ligue des champions face à Manchester City (11-17 mars). L'équipe de France doit de son côté affronter en amical le Brésil (26 mars à Boston) et la Colombie (29 mars à Washington), à deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada).

