  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Didier Deschamps «Kylian Mbappé ? Vous avez l'image d'un gars égoïste, mais...»

Nicolas Larchevêque

3.2.2026

Sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps estime que son capitaine Kylian Mbappé n'est pas «égoïste» et n'attend pas de lui qu'il fasse «minimum 11km par match» pour l'équipe, a-t-il dit mardi dans le cadre du Festival du journalisme sportif à Laval.

Didier Deschamps a défendu son capitaine Kylian Mbappé devant la presse.
Didier Deschamps a défendu son capitaine Kylian Mbappé devant la presse.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.02.2026, 20:58

Dans le cadre de sa leçon inaugurale sur ses rapports aux médias intitulée: «Un sélectionneur ne devrait pas dire ça», il répondait à un journaliste qui jugeait que la star des Bleus était le seul à ne pas courir dans l'équipe. «C'est déjà le cas du gardien», a ironisé DD avant de répondre: «C'est votre analyse, je considère que ce n'est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d'autres».

Karim Benzema. «Didier Deschamps ? Je ne suis pas là pour alimenter la polémique»

Karim Benzema«Didier Deschamps ? Je ne suis pas là pour alimenter la polémique»

«Si vous voulez qu'il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas», a ajouté le sélectionneur. Mbappé fait «beaucoup plus de courses à haute intensité», a ajouté l'adjoint de Deschamps, Guy Stéphan, également présent sur la scène du théâtre de Laval.

«Kylian, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais les jeunes l'adorent, a repris le sélectionneur. Vous avez l'image d'un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l'équipe de France, il se comporte en capitaine.»

Zinédine Zidane. «Ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale»

Zinédine Zidane«Ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale»

Archive sur le même thème

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé ce mercredi 8 janvier qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord.

08.01.2025

Les plus lus

Tensions et crise profonde au sein de l’organisation des JO 2030
Chappell Roan répond aux critiques sur sa robe controversée aux Grammy Awards
Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !
Génocide, crimes de guerre: Cassis accusé de complicité
Les Européens face à une menace navale russe partie pour durer