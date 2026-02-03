Sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps estime que son capitaine Kylian Mbappé n'est pas «égoïste» et n'attend pas de lui qu'il fasse «minimum 11km par match» pour l'équipe, a-t-il dit mardi dans le cadre du Festival du journalisme sportif à Laval.

Didier Deschamps a défendu son capitaine Kylian Mbappé devant la presse. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Dans le cadre de sa leçon inaugurale sur ses rapports aux médias intitulée: «Un sélectionneur ne devrait pas dire ça», il répondait à un journaliste qui jugeait que la star des Bleus était le seul à ne pas courir dans l'équipe. «C'est déjà le cas du gardien», a ironisé DD avant de répondre: «C'est votre analyse, je considère que ce n'est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d'autres».

«Si vous voulez qu'il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas», a ajouté le sélectionneur. Mbappé fait «beaucoup plus de courses à haute intensité», a ajouté l'adjoint de Deschamps, Guy Stéphan, également présent sur la scène du théâtre de Laval.

«Kylian, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais les jeunes l'adorent, a repris le sélectionneur. Vous avez l'image d'un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l'équipe de France, il se comporte en capitaine.»

