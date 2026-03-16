Vue d'ensemble de Keystone-ATS sur l'actualité de la Women's Super League et les performances des joueuses de l'équipe de Suisse dans les championnats étrangers.

Lia Wälti et la Juventus ont subi un nouveau coup dur dans la course au titre. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Une semaine après les messieurs, les dames ont disputé le derby bernois. Sur le synthétique du Wankdorf, les filles d'YB l'ont emporté dimanche après-midi face à Thoune sur un sec 4-0 devant 4370 spectateurs.

SITUATION AU CLASSEMENT. Les championnes de Berne, avec onze points de retard, sont les premières poursuivantes du leader Servette. Les Genevoises se sont imposées sans briller contre Rapperswil 2-0 et restent invaincues après 15 journées. Le match entre St-Gall (6e) et Grasshoppers (3e) a été annulé en raison du mauvais temps. L'égalité règne en bas de tableau. Lucerne conserve la 8e place avec trois points d'avance sur Aarau et quatre points de marge sur Thoune.

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L'ouverture du score de Daïna Bourma sur penalty face à Rapperswil 🎯#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/ClJzY528Qv — Servette FCCF (@ServetteFCCF) March 16, 2026

PROCHAINE JOURNÉE. Une semaine anglaise avec une journée complète mercredi et les matches du week-end. Mercredi à Zurich aura lieu la revanche de la finale des play-off de l'an dernier entre Grasshoppers et YB. Samedi, duel pour le maintien entre Aarau et Thoune, avant que dimanche le leader Servette n'accueille GC pour le choc au sommet.

Les Suissesses à l’étranger

ANGLETERRE. Aurélie Csillag a joué un rôle décisif dans le match de Liverpool contre Leicester City. Entrée en jeu, l'attaquante a obtenu un penalty avant le 2-0, converti par Ceri Holland. Liverpool se donne de l'air dans la lutte pour le maintien et compte désormais quatre points d'avance sur le dernier Leicester.

En haut du classement se tient Manchester City. Les Skyblues, où Iman Beney a passé 90 minutes sur le banc, ont fait 0-0 contre Aston Villa et Noelle Maritz, mais creusent l'écart en tête avec neuf points d'avance. Leurs poursuivantes Manchester United et Chelsea s'affrontaient en finale de la League Cup. Les Londoniennes l'ont emporté 2-0, vu depuis le banc par la gardienne de l'équipe de Suisse, Livia Peng.

ITALIE. La Juventus a subi un nouveau coup dur dans la course au titre. Face à l'AC Milan, l'équipe de Viola Calligaris et Lia Wälti s'est inclinée 1-0. La défenseure centrale Calligaris a dû quitter le terrain blessée après seulement 23 minutes.