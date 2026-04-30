La Confédération africaine de football soutient «à l'unanimité» la réélection de Gianni Infantino dont le mandat à la tête de la Fédération internationale de football (FIFA) se termine en 2027.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, peut compter sur les pays membres de la CAF. sda

Keystone-SDA ATS

«La Confédération africaine de football (CAF) a tenu une réunion aujourd'hui (...) à Vancouver, au Canada, à la veille du 76e Congrès de la FIFA. A cette occasion, les Associations membres de la CAF ont unanimement décidé de soutenir la réélection de Gianni Infantino au poste de président de la FIFA pour la période 2027-2031», a indiqué la CAF dans un communiqué.

Elu une première fois en 2016 puis réélu en 2019 et en 2023, Gianni Infantino (56 ans) n'est pas encore officiellement candidat à sa propre succession. Selon les statuts de la FIFA, le Valaisan ne peut effectuer plus de trois mandats. Mais il a été officiellement considéré lors du Congrès électif tenu en 2023 à Kigali qu'il démarrait alors son deuxième mandat, son premier, commencé en 2016 après la chute pour corruption de son prédécesseur Sepp Blatter, étant estimé «incomplet» donc ne comptant pas dans la limitation.

Le lieu et la date du 77e Congrès de la FIFA au cours duquel les 211 pays membres éliront le prochain président en 2027 devraient être annoncés lors du Congrès qui se tient jeudi à Vancouver.

Le soutien des 54 membres de la Confédération africaine intervient juste après celui de la Confédération sud-américaine (Conmebol) qui compte 10 pays.