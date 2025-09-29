  1. Clients Privés
Qualifications Mondial 2026 L'Afrique du Sud sanctionnée d’une défaite par forfait 

ATS

29.9.2025 - 16:51

L'Afrique du Sud a été sanctionnée d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. Ceci lors du match face au Lesotho en mars, qualificatif pour le Mondial 2026, a annoncé la FIFA.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena.
L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena.
IMAGO/Shengolpixs
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.09.2025, 16:51

29.09.2025, 20:32

En remplaçant leur succès 2-0, acquis le 21 mars à Polokwane, par un forfait 0-3, les Bafana Bafana rétrogradent à la 2e place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de buts par le Bénin; le Lesotho demeure 5e.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la FIFA en appel, doit également s'acquitter de 10'000 francs d'amende.

