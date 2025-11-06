  1. Clients Privés
Beau dernier en C1 «L'Ajax est à la recherche d'un nouvel entraîneur»

ATS

6.11.2025 - 17:37

L'Ajax a limogé jeudi son entraîneur John Heitinga. Il paie le début de saison catastrophique du club néerlandais, dernier de la phase de ligue de Ligue des champions après quatre journées.

Keystone-SDA

06.11.2025, 17:37

06.11.2025, 17:53

Les Amstellodamois sont seulement 4es en championnat des Pays-Bas après 11 journées. «L'Ajax est à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, Fred Grim (red: l'entraîneur-assistant) reprendra les fonctions d'Heitinga», a déclaré le club quadruple champion d'Europe dans un communiqué. Le contrat de John Heitinga, qui avait signé pour deux ans et demi en mai, sera résilié, a précisé l'Ajax.

«Nous savons qu'il faut du temps à un nouvel entraîneur pour travailler avec une équipe qui a subi des changements», a déclaré le directeur technique du club, Alex Kroes, qui a admis qu'il s'agissait d'une «décision douloureuse». «Nous avons donné ce temps à John, mais nous pensons qu'il est préférable pour le club de nommer quelqu'un d'autre à la tête de l'équipe,» a-t-il poursuivi.

M. Kroes a présenté sa démission, mais le conseil d'administration lui a demandé de rester en place afin d'assurer une certaine continuité.

«Si le club nomme un nouveau directeur technique avant cette date, je lui céderai mes responsabilités à ce moment-là», a précisé le dirigeant, sous contrat jusqu'à la fin de la saison.

Ajax – Galatasaray 0-3

Ajax – Galatasaray 0-3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

