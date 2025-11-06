L'Ajax a limogé jeudi son entraîneur John Heitinga. Il paie le début de saison catastrophique du club néerlandais, dernier de la phase de ligue de Ligue des champions après quatre journées.

Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over… pic.twitter.com/phMVZ7PbYI — AFC Ajax (@AFCAjax) November 6, 2025

Keystone-SDA ATS

Les Amstellodamois sont seulement 4es en championnat des Pays-Bas après 11 journées. «L'Ajax est à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, Fred Grim (red: l'entraîneur-assistant) reprendra les fonctions d'Heitinga», a déclaré le club quadruple champion d'Europe dans un communiqué. Le contrat de John Heitinga, qui avait signé pour deux ans et demi en mai, sera résilié, a précisé l'Ajax.

«Nous savons qu'il faut du temps à un nouvel entraîneur pour travailler avec une équipe qui a subi des changements», a déclaré le directeur technique du club, Alex Kroes, qui a admis qu'il s'agissait d'une «décision douloureuse». «Nous avons donné ce temps à John, mais nous pensons qu'il est préférable pour le club de nommer quelqu'un d'autre à la tête de l'équipe,» a-t-il poursuivi.

M. Kroes a présenté sa démission, mais le conseil d'administration lui a demandé de rester en place afin d'assurer une certaine continuité.

«Si le club nomme un nouveau directeur technique avant cette date, je lui céderai mes responsabilités à ce moment-là», a précisé le dirigeant, sous contrat jusqu'à la fin de la saison.