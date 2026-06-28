L'Algérie et l'Autriche ont fait match nul 2-2 samedi à Kansas City, se qualifiant ainsi toutes les deux pour les 16es de finale de la Coupe du monde.

L'Argentine a pour sa part signé son troisième succès dans ce groupe J en dominant la Jordanie 3-1, avec un nouveau but de Lionel Messi.

C'est au bout du suspense que l'Algérie et l'Autriche se sont neutralisées pour avancer en 16es de finale, respectivement parmi les meilleurs troisièmes et en qualité de 2e de la poule J. C'est donc la fin de l'aventure pour l'Iran qui devait espérer un autre résultat dans ce match pour se qualifier.

Les Iraniens, privés par la VAR à la 93e minute de leur dernier match d'un but qui les aurait qualifiés, ont encore une fois pu y croire jusqu'au bout. L'Algérie a en effet, contre toute attente, pris pour la première fois l'avantage à la... 93e grâce à sa star Riyad Mahrez, déjà auteur du 2-2 à la 60e.

L'Autriche, qui était alors virtuellement éliminée après avoir mené deux fois au score, est toutefois parvenue in extremis à égaliser. Une réussite de Sasa Kalajdzic à la 96e (3-3) a sauvé la peau des Autrichiens, qui défieront l'Espagne en 16es de finale. L'Algérie se frottera quant à elle à la Suisse.

Un 19e but pour Messi

A Dallas dans le même temps, l'Argentine a poursuivi sur sa lancée, avec un onze largement remanié par son coach Lionel Scaloni: Le portier Emiliano Martinez et l'attaquant Lautaro Martinez étaient ainsi les deux seuls joueurs alignés dès le coup d'envoi à avoir aussi entamé le deuxième match face à l'Autriche.

L'Albiceleste, déjà assurée de terminer en tête de ce groupe et d'affronter le Cap-Vert en 16es de finale vendredi prochain à Miami, a ouvert la marque dès la 19e grâce à un coup franc botté par Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez transformant un penalty à la 31e pour signer sa première réussite en Coupe du monde sur le 2-0.

Lionel Messi est entré comme prévu en scène en fin de match, à la 60e en fait, cinq minutes après que l'Arabie saoudite avait réduit l'écart par Mousa Al Tamari. Et l'octuple Ballon d'Or n'a pas laissé passer sa chance, inscrivant sur un coup franc son 19e but en Coupe du monde, le 6e déjà dans cette phase finale.