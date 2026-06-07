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Football À quelques jours du Mondial, l’Algérie prolonge Petkovic

ATS

7.6.2026 - 16:47

Vladimir Petkovic, en poste depuis 2024, a été prolongé comme sélectionneur de l'Algérie, jusqu'en juillet 2028. La Fédération algérienne (FAF) l'a annoncé à quelques jours du Mondial 2026.

Vladimir Petkovic reste aux commandes des Fennecs.
Vladimir Petkovic reste aux commandes des Fennecs.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 16:47

07.06.2026, 16:56

«Nommé à la tête de l'équipe nationale le 29 février 2024, le technicien suisse a enregistré des résultats remarquables depuis son arrivée», a affirmé la FAF dans un communiqué publié sur son site internet.

La Fédération «se félicite de cette continuité à la tête de la sélection nationale, synonyme de stabilité et d'ambition pour les prochaines échéances internationales», est-il encore écrit.

Un bilan très convaincant avec les Fennecs

Agé de 62 ans, Petkovic a pris la suite de Djamel Belmadi peu après la CAN disputée en Côte d'Ivoire début 2024, lors de laquelle les Fennecs ont été éliminés au premier tour.

Le technicien d'origine bosnienne était libre depuis son limogeage par Bordeaux en février 2022, après un début de saison calamiteux à l'issue de laquelle l'équipe girondine avait été reléguée en Ligue 2.

Avant cela, il avait longuement dirigé la Suisse de 2014 à 2021, après avoir remporté une Coupe d'Italie avec l'AS Rome en 2013. Sous ses ordres, l'Algérie a «remporté 21 victoires, concédé quatre matches nuls et subi seulement trois défaites», relève encore la FAF. Qualifiés pour la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), les Fennecs affronteront l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche au sein du groupe J.

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