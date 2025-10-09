  1. Clients Privés
Qualifications Mondial 2026 L’Algérie de Petkovic à la Coupe du monde, c’est validé

ATS

9.10.2025 - 20:15

L'Algérie s'est qualifiée jeudi pour la Coupe du monde 2026 de football. Les Fennecs ont battu la Somalie 3-0 à Oran pour s'assurer la tête de leur groupe.

Keystone-SDA

09.10.2025, 20:15

09.10.2025, 20:44

Le pays du Maghreb l'a emporté grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs. Ce sera la cinquième participation de l'Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014.

20e équipe

C'est la 20e équipe à se qualifier pour le Mondial 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Menée par l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, l'Algérie compte quatre points d'avance sur l'Ouganda, deuxième de ce groupe G de la Confédération africaine de football, alors qu'il ne reste qu'un match à disputer.

