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Football L'Allemagne avec une ossature du Bayern Munich face à la Suisse

ATS

19.3.2026 - 14:45

Julian Nagelsmann a dévoilé sa liste pour le match amical contre la Suisse. Les Allemands présenteront un cadre avec sept joueurs du Bayern Munich et sept éléments évoluant en Premier League.

Pépite du Bayern, Lennart Karl va vivre sa première sélection avec l’Allemagne.
Pépite du Bayern, Lennart Karl va vivre sa première sélection avec l’Allemagne.
IMAGO/Jan Huebner

Keystone-SDA

19.03.2026, 14:45

19.03.2026, 15:04

Même sans Jamal Musiala blessé, le Bayern compose presque un tiers de la sélection, avec les néophytes Lennart Karl (18 ans) et le gardien Jonas Urbig (22 ans). Kai Havertz (Arsenal) est de retour après plus d'un an d'absence sur blessure.

Nagelsmann a surpris en faisant appel à Pascal Gross (Brighton) et Anton Stach (Leeds), qui n'avait pas été retenu depuis quatre ans. Les autres joueurs sélectionnés évoluant en Premier League sont Florian Wirtz (Liverpool), Kevin Schade (Brentford) et le duo de Newcastle composé de Nick Woltemade et Malick Thiaw. Le défenseur Antonio Rüdiger (Real Madrid) est appelé pour la première fois de la saison.

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