L'Allemagne, quatre fois championne du monde, affronte le modeste Paraguay en 16e de finale du Mondial-2026, lundi à Foxborough (22h30), près de Boston, mais les discussions vont bon train sur son niveau depuis sa défaite contre l'Équateur 2-1 en poule.

Le cas Manuel Neuer, le positionnement du capitaine Joshua Kimmich, le rendement du duo Florian Wirtz-Jamal Musiala, l'utilisation de Denis Undav: une défaite contre l'Équateur de Moisés Caicedo, Willian Pacho et Piero Hincapié a fait resurgir d'un coup tous les démons de la Mannschaft.

Avant le couac face aux Sud-Américains, au cours d'un match sans enjeu où elle était déjà assurée de terminer première de son groupe, l'équipe de Julian Nagelsmann restait pourtant sur 11 victoires consécutives et venait surtout de s'extraire d'une phase de groupe d'un Mondial pour la première fois depuis le titre de 2014 au Brésil.

Mais le traumatisme des deux éliminations prématurées en 2018 et 2022 reste bien présent chez les commentateurs restés au pays, qui se demandent même si leurs joueurs peuvent battre en 16e de finale les modestes Paraguayens, 37e au classement Fifa depuis leur qualification pour la phase à élimination directe qu'ils ont rejointe péniblement grâce à une victoire surprise sur la Turquie (1-0) et un nul face à l'Australie, après s'être fait balayer d'entrée par les États-Unis (4-1).

Et, en cas de victoire, ils craignent surtout le 8e de finale potentiel contre la France – opposée à la Suède en 16e -, le 4 juillet à Philadelphie.

Neuer et Kimmich au cœur des critiques

Tous se posent la question de savoir si le retour du gardien Manuel Neuer, 40 ans, sorti de sa retraite internationale pour disputer la Coupe du monde américaine, était finalement une si bonne idée.

Le gardien, pas loin d'être considéré comme le meilleur de l'histoire et qui a pour le moins révolutionné le poste, n'est revenu que pour le premier match face à Curaçao, c'est à dire sans avoir disputé une seule rencontre avec la Mannschaft depuis août 2024, lorsqu'il l'avait quittée après l'Euro à domicile. Et il vient d'encaisser quatre buts en sept tirs cadrés lors de la phase de groupe, dont une bourde face à l'Équateur.

Neuer, capable du meilleur comme du pire en Ligue des champions cette saison avec le Bayern Munich, n'est pas devenu le pire gardien du monde en trois rencontres, et aucun autre portier de l'équipe ne dispose de son aura. Mais il n'est plus l'assurance tout risque qu'il représentait encore il y a quelques années.

Au pays, on se demande également pourquoi Nagelsmann s'échine à placer son capitaine Joshua Kimmich à droite de la défense alors que sa technique fait cruellement défaut au milieu de terrain. Lothar Matthäus et Philipp Lahm, deux anciens capitaines de la Mannschaft, tous deux champions du monde, ont réclamé le repositionnement de Kimmich mais le sélectionneur ne semble pas prêt de modifier la formule qu'il a trouvée pour ce Mondial.

Nagelsmann maintient ses choix malgré la pression

D'autant que le duo «Wusiala» composé des deux pépites Florian Wirtz et Jamal Musiala peine à donner sa pleine mesure, le premier sortant d'une première saison à Liverpool en demi-teinte, le second se remettant doucement de sa grave blessure à une cheville contractée lors du Mondial des clubs en juillet dernier.

Là encore, Nagelsmann ne changera pas son trio d'attaque complété par Kai Havertz pour lancer d'entrée Deniz Undav, son «supersub», auteur de trois buts en sortie de banc.

L'attaquant de Stuttgart, grâce à un doublé, a pourtant sauvé l'Allemagne d'un faux-pas face à la Côte d'Ivoire (2-1) en poule. Il est également le meilleur attaquant de cette Coupe du monde selon le «Power Ranking», le nouveau système de classement de la Fifa qui vise à évaluer objectivement les performances à partir de données statistiques, devant Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Pour chasser tous ces doutes, Rudi Völler, le directeur sportif, est monté au front, bonhomie et sourire en bandoulière.

«Je suis parfaitement calme et serein, a-t-il assuré. Je sais que l'équipe donnera tout lundi. Les circonstances par rapport à l'Équateur sont différentes: là il s'agit de se qualifier ou de rentrer à la maison».