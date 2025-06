La Ligue des nations entre dans sa phase décisive avec le Final Four. L'Allemagne affrontera le Portugal mercredi à Munich, alors que l'Espagne et la France seront aux prises jeudi à Stuttgart.

Tenante du titre, l’Espagne a un trophée à défendre en Allemagne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux vainqueurs disputeront la finale dimanche soir à Munich. Les trois précédents lauréats de cette compétition font partie du dernier carré, soir le Portugal (sacré en 2019), la France (2021) et l'Espagne (2023). Devant leur public, les Allemands espèrent bien inscrire leur nom au palmarès et décrocher leur premier titre depuis la Coupe du monde 2014.

Cette décennie de disette est inédite dans l'histoire de cette nation majeure, quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990 et 2014) et triple championne d'Europe (1972, 1980, 1996). «Ensemble, on veut gagner des titres, même si c'est un petit titre», a annoncé le sélectionneur Julian Nagelsmann, au début du très court rassemblement à Herzogenaurach, au nord de la Bavière.

«Mais pour notre groupe, c'est très important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Espagne avant de gagner l'Euro (en 2024) a remporté la Ligue des nations (en 2023). La sélection espagnole avait saisi à l'époque la signification que peut avoir la Ligue des nations», a insisté Nagelsmann. «On va tout donner pour réussir à nous hisser en finale».

Pas le seul enjeu

La victoire dans cette compétition ne constitue pas le seul enjeu pour la jeune sélection allemande. Car de précieux points pour le classement mondial sont aussi à prendre, ce qui est important dans l'optique du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La Mannschaft doit certes évidemment obtenir sa qualification, mais cela semble devoir être une formalité. Leur groupe contient la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg, donc pas de quoi effrayer les stars de la Bundesliga.

Dans le chapeau no 1, il y aura les trois pays organisateurs et les neuf équipes les mieux classées selon la hiérarchie calculée par la FIFA. Pour l'instant, l'Allemagne n'en fait pas partie. Elle a donc tout intérêt à remonter afin d'éviter un gros adversaire dans la phase de groupes l'an prochain.